Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) намечен международный контакт. Об этом 16 июня рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У президента запланирован международный контакт, потом ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит, и президент Алжира выступит, затем будет панельная дискуссия», — сказал он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Представитель Кремля отметил, что выступление главы государства на ПМЭФ — это всегда продолжительное и очень содержательное мероприятие, в ходе которого стоит ожидать оценок экономического положения России и перспектив отечественной экономики.

Также Песков уточнил, что 17 июня глава государства в Санкт-Петербурге примет лидеров африканских стран и проведёт мероприятие по внутренней российской тематике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 14 июня пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин 16 июня планирует большое выступление на ПМЭФ. Песков уточнил, что после этого состоится дискуссия.

Позднее представитель Кремля уточнил, что во время своего выступления президент намерен дать детальную оценку российской экономике. Кроме того, глава государства собирается очертить основные перспективы развития экономики России.