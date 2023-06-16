Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина будет модерировать политолог Дмитрий Саймс, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС Политолог Дмитрий Саймс

«На пленарке будет президент России Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почетный президент National Interest из Вашингтона — Дмитрий Саймс», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Песков заявил, что 16 июня на ПМЭФ состоится большое выступление Путина. Модератора он называть не стал.

ПМЭФ начался 14 июня и завершится завтра, 17 июня. 16 июня на форуме Путин проведёт встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Эмираты — главный гость ПМЭФ в этом году.