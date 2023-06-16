Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В нынешнем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлено достаточно широкое международное представительство. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Владимир Смирнов/ТАСС Члены делегации ОАЭ на церемонии открытия павильона ОАЭ на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Как отметил представитель Кремля, в 2023 году главным гостем на ПМЭФ является ОАЭ, откуда на форум прибыла внушительная делегация, включая членов правительства и министров, с которыми много контактов у российского правительства и бизнеса.

«Достаточно широкое представительство международное», — сказал он.

Песков добавил, что вкупе с участием представителей ещё 15–16 стран это «вносит живой ключ во всё происходящее». В 2023 году ПМЭФ проходит в период с 14 по 17 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Песков заявил, что на ПМЭФ-2023 16 июня ожидается большое выступление президента России Владимира Путина. Он уточнил, что после этого пройдёт дискуссия, однако не рассказал, кто станет модератором сессии с участием главы государства.

Позднее пресс-секретарь указал, что в ходе своей речи на ПМЭФ Путин даст детальную оценку российской экономике. Также президент очертит основные перспективы развития экономики России.