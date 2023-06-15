Москва, 15 июня, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Россия и Алжир будут укреплять военно-техническое сотрудничество. Об этом говорится в декларации, подписанной 15 июня лидерами двух стран Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и президент России Владимир Путин

Согласно документу, Россия и Алжир установили углублённое стратегическое партнёрство, в том числе в военно-технической сфере.

Планируется углубление военного сотрудничества между министерствами обороны, поощрение исследований в военной области и укрепление сотрудничества в области подготовки военных кадров, в том числе в сфере стратегических исследований и военных наук.

Также Россия и Алжир намерены усилить взаимодействие в сфере ВПК, в том числе за счёт расширения партнёрства в передаче технологий и развития производства, включая совместное производство.

Договорённость предполагает проведение странами совместных учений и манёвров, армейских игр.

На встрече лидеры двух стран обсудили взаимодействие в военной и военно-технической сферах. На протяжении десятилетий это взаимодействие успешно развивается, отметил Путин.

Президент напомнил, что Россия помогает силовым структурам Алжира в борьбе с террористической угрозой, а также о совместных антитеррористических учениях «Щит пустыни», которые в ноябре 2022 года провели в Алжире военные обеих стран.

Государственный визит президента Алжира в Россию, в ходе которого он и Путин подписали декларацию о партнёрстве и ряд других межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, состоялся 15 июня. Главы государств сделали заявления после переговоров.

По словам Путина, он изложил алжирскому коллеге видение Москвы по вопросу вооружённого конфликта на территории Украины, в том числе истоки этого конфликта. Алжир предложил России посреднические услуги.