Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с большой речью, в ходе которой даст детальную оценку российской экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как минимум можно прогнозировать весьма объёмное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По словам Пескова, глава государства на форуме даст детализированную оценку, а также очертит основные перспективы развития российской экономики.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ состоится 16 июня. Пресс-секретарь также анонсировал большое выступление главы государства, после которого, по его словам, состоится дискуссия.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.