Минобороны показало кадры уничтожения «Аллигатором» двух танков ВСУ
Москва, 15 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министерство обороны показало кадры уничтожения «Аллигатором» двух танков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующая видеозапись опубликовали 15 июня в Telegram-канале ведомства.
«Отражая атаку боевиков ВСУ на южнодонецком направлении, экипаж Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ, которые вели огонь по позициям российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что обе единицы техники противника ликвидировали вместе с экипажами.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июня экипаж российского вертолёта Ка-52 в зоне спецоперации ликвидировал танк ВСУ западного производства. После обнаружения движущейся машины экипаж «Аллигатора» нанёс по нему удар управляемой ракетой.
Минобороны 12 июня показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины ВСУ на запорожском направлении.
В российском оборонном ведомстве 15 июня сообщили, что в течение суток ВСУ предприняли попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. ВС России также ликвидировали три танка, две бронемашины, артиллерийскую установку Caesar и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.