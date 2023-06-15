Москва, 15 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министерство обороны показало кадры уничтожения «Аллигатором» двух танков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующая видеозапись опубликовали 15 июня в Telegram-канале ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолет Ка-52 ВС России на боевом вылете в зоне СВО

«Отражая атаку боевиков ВСУ на южнодонецком направлении, экипаж Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ, которые вели огонь по позициям российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813395" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало кадры уничтожения «Аллигатором» двух танков ВСУ

В ведомстве добавили, что обе единицы техники противника ликвидировали вместе с экипажами.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня экипаж российского вертолёта Ка-52 в зоне спецоперации ликвидировал танк ВСУ западного производства. После обнаружения движущейся машины экипаж «Аллигатора» нанёс по нему удар управляемой ракетой.

Минобороны 12 июня показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины ВСУ на запорожском направлении.

В российском оборонном ведомстве 15 июня сообщили, что в течение суток ВСУ предприняли попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. ВС России также ликвидировали три танка, две бронемашины, артиллерийскую установку Caesar и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.