Москва, 15 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о суточных потерях украинских войск на трёх направлениях. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 15 июня сообщил, что ВСУ до 215 военных.

Валерий Мельников/РИА Новости Уничтоженная техника ВСУ

Как заявили в ведомстве, в течение суток ВСУ предприняли попытки наступить на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Как сообщил Конашенков, в районе Времевского выступа российские войска ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отразили две атаки ВСУ в районах Новополя в Донецкой Народной Республике и Левадного в Запорожской области.

«Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и три танка», — заявил представитель ведомства.

В Минобороны также сообщили об ударе ракетных войск по подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Любицкого в Запорожской области и уничтожении склада украинских войск в районе Омельника. Вместе с тем, в районах Нескучного и Великой Новосёлки в ДНР ВСУ также понесли потери в живой силе и технике.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Помимо этого, ВС России ликвидировали три танка, две бронемашины, артиллерийскую установку Cezar и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«На херсонском направлении в течение суток уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — также сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны озвучили потери ВСУ за период с 4 июня. Сообщается, что Киев потерял в ходе боевых действий около 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными. Конашенков пояснил, что в этой цифре не учтены потери в результате ударов российским высокоточным оружием большой дальности по территориям в глубине Украины. В оборонном ведомстве также отметили, что украинские подразделения предпринимали безуспешные попытки наступления на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях и потеряли в ходе них в общей сложности более 1000 военных.