Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ экипажем вертолёта Ка-52
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ управляемой ракетой
Москва, 9 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Танк ВСУ западного производства уничтожен экипажем российского вертолёта Ка-52 в зоне спецоперации. Видеозапись ракетного удара по танку опубликована 9 июня в Telegram-канале Минобороны России.
Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 уничтожили украинскую бронетехнику на южнодонецком направлении. После обнаружение движущегося танка экипаж Ка-52 нанёс по нему удар управляемой ракетой.
«В результате удара танк уничтожен вместе с экипажем», — говорится в описании видео.
Главное — выбивать танки противника, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении. На записи видна техника противника, которая начала гореть после нанесения ударов.