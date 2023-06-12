Москва, 12 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Минобороны показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующая видеозапись опубликована 12 июня в Telegram-канале ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции

«Прямым попаданием боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой.

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Как сообщало ИА Регнум, военный корреспондент Андрей Руденко разместил ролик, на котором запечатлён момент, как бойцы ВСУ бросили горящий танк и сбежали с поля боя в Запорожской области. По сообщению военкора, танк ВСУ решил зайти на российские позиции, но его встретили выстрелом из ПТУР.

В Минобороны 10 июня также заявили, что Вооружённые силы Украины при попытке контрнаступления потеряли пять американских БМП Bradley и девять танков, из которых четыре Leopard.