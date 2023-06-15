Москва, 15 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Камышеваха. Об этом в ходе брифинга 15 июня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Камышеваха в ДНР поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

В Минобороны 15 июня заявили, что за сутки российская армия отразила на донецком направлении пять атак украинских войск и уничтожила в общей сложности до 340 военных ВСУ. Из сводки оборонного ведомства также следует, что российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по объектам, на которых производят беспилотники для ВСУ.