Москва, 15 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по объектам, на которых производят беспилотники для ВСУ, сообщил 15 июня на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что в течение суток российские военные уничтожили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР в районе села Камышеваха.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке беспилотников ВСУ в ночь на 15 июня. Российские системы ПВО сбили шесть украинских дронов, ещё три посадили средствами радиоэлектронной борьбы.