ВКС России поразили места производства ударных беспилотников ВСУ
Москва, 15 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по объектам, на которых производят беспилотники для ВСУ, сообщил 15 июня на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков.
Также в Минобороны сообщили, что в течение суток российские военные уничтожили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР в районе села Камышеваха.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке беспилотников ВСУ в ночь на 15 июня. Российские системы ПВО сбили шесть украинских дронов, ещё три посадили средствами радиоэлектронной борьбы.