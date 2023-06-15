Москва, 15 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. За последние сутки российская армия отразила на донецком направлении пять атак украинских войск и уничтожила в общей сложности до 340 военных ВСУ. Об этом 15 июня заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что около Артёмово, Звановки, Выемки и Авдеевки в ДНР российские ракетные войска и авиация поразили позиции подразделений 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад украинской армии.

Конашенков добавил, что за сутки на этом направлении ликвидировали до 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли свыше 205 военных на донецком направлении. Он уточнил, что российским войскам удалось отразить две атаки противника, также они уничтожили две бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20 и склады бригад ВСУ в районах Северска Малого и Часова Яра.