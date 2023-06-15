Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Помощник президента России Максим Орешкин сообщил 14 июня, что половина всех тех, кто покинул страну в 2022 году, уже вернулись обратно. Об этом он рассказал во время макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись», — сообщил Орешкин.

Во время сессии глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал покинувших Россию граждан пессимистами. По его мнению, оптимисты остались в стране. Силуанов пообещал отчитаться на следующем ПМЭФ, как вернёт пессимистов обратно.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Россию покинули граждане, неодобряющие политику государства. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о них, подчеркнул, что все они всё равно остаются россиянами и что за их возвращение необходимо бороться. Он добавил, что среди уехавших есть те, кто не стал выражать «действительно вражеское отношение» к России.

О том, что уехавших необходимо вернуть, также говорил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что для российской экономики важно, чтобы покинувшие страну как можно быстрее вернулись обратно. Он добавил, что исключение надо сделать для тех, кто позволил публичные выпады в адрес страны и её армии.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв указал, что для возвращения уехавших необходимо создать условия. В частности, он выразил мнение, что к ним нужен индивидуальный подход и что не стоит поголовно превращать всех, кто уехал, в изгоев и оппонентов государства.