Москва, 16 марта, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших россиян, которые не приняли российскую спецоперацию. Об этом заявил и к этому призвал вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга 15 марта.

Николай Гернет ИА REGNUM Очередь уезжающих

По мнению Косачева, для российского общества должно быть стратегией содействие возвращению на родину тех, кто «в какой-то момент дрогнул и родину покинул».

«Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, начинают относиться к ним как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы», — сказал вице-спикер.

Косачев считает, что должен быть к желающим вернуться индивидуальный подход, диалог, их не стоит «превращать в изгоев и оппонентов государства».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем, кто не поддерживает действия ВС РФ и не согласен с проводимой спецоперацией в защиту Донбасса, покинуть Россию.