Москва, 17 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Для российской экономики важно, чтобы уехавшие из страны на фоне специальной военной операции как можно быстрее вернулись обратно. Об этом 17 января заявил журналистам первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись», — сказал Турчак.

По его мнению, это важно для экономики страны, а также для семей уехавших.

Он добавил, что исключение надо сделать для тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес России и её вооружённых сил.