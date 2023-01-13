Москва, 13 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Власти России должны создавать условия для того, чтобы уехавшие российские граждане, «те, кто не является врагами своей страны», захотели вернуться. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Sebastian Gollnow/Global Look Press Очередь в аэропорту

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Официальный представитель Кремля в беседе с изданием Life подчеркнул, что каждый уехавший из России остаётся её гражданином.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать», ― пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что «предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества». Государственный деятель считает, что таких лиц необходимо отрезать от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в стране.

Медведев добавил, что возвращение таких лиц домой может состояться только «в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния», через амнистию или помилование.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой внести поправки в российское законодательство о конфискации имущества у российских граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц.