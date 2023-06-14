Юрист дал совет, как не попасться на новую удочку банковских мошенников
Адвокат Некрасов назвал способы борьбы с новым методом мошенников
Москва, 14 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Если житель России столкнулся с тем, что ему в мессенджере пишут какие-то люди, которые представляются сотрудниками банка и в подтверждение своих слов присылают какие-то документы, единственное, что следует делать в такой ситуации, — не реагировать. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель Прав!», старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов.
«Банки постоянно нам повторяют, что не надо никому ничего дистанционно сообщать! Нельзя, и всё тут! Если мы не хотим проблем с утечкой наших данных. Некоторые банки даже специально, как для глупых, пишут, что никогда мы вам не позвоним, не напишем и не представимся таким образом. Так что совет прежний — не реагировать», — сказал Некрасов.
Он подчеркнул, что просто невозможна ситуация, когда реальный сотрудник банка присылал бы свои документы клиенту. Это, по словам юриста, так же невозможно, как и попытка условного полицейского получить показания по мессенджеру.
Поэтому самый главный совет для такой ситуации — элементарный. Как заявил Некрасов, если после такого звонка или сообщения гражданин действительно испугался, что с его финансами что-то не так, он может повесить трубку и перезвонить в свой банк по известному официальному телефонному номеру. И удостовериться в том, что происходит. А если уж он совсем распереживался, то следует лично пойти в офис банка с паспортом и всё узнать.
При этом Некрасов подчеркнул, что проверить подлинность тех «документов», которые присылает мошенник, невозможно.
«У реальных работников банка, разумеется, есть трудовые книжки и приказы о назначении. Но трудоустройство такого работника рядовой гражданин, естественно, никак проверить не может. Даже если он позвонит в банк и спросит, работает ли там Иванов Иван Иванович, там скажут, что это внутренняя информация и она не подлежит никакому разглашению», — сказал юрист.
При этом он согласился с тем, что не лишним будет сохранить переписку с мнимым сотрудником банка и присланные им «документы» на случай, если всё-таки придётся обращаться в полицию.
В свою очередь, Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова назвала абсурдной схему с отправкой фальшивых документов работников банка, так как реальные сотрудники этих учреждений никогда не общаются с клиентами через мессенджеры, а звонки осуществляются только по официальным телефонным номерам банка с обязательной записью разговора. Она констатировала, что злоумышленники научились подделывать номера с помощью специального программного обеспечения, но необходимо помнить, что сотрудник банка никогда не потребует раскрытия персональных данных и тем более не будет просить прислать CVV-код карты, код из уведомления или QR-код из банковского приложения.
Кроме того, она напомнила, что сотрудники банков не имеют какого-либо официального правового статуса для выдачи им специальных удостоверений, они такие же наемные работники, как обычные россияне, у них есть специальные пропуска, но точно не удостоверения.
«Следовательно, проверять подлинность таких документов бессмысленно, необходимо прервать общение и сообщить в банк о попытке совершения мошеннических действий», — пояснила она.
Ее коллега, профессор, заместитель начальника управления цифровой трансформации РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский призвал помнить о том, что в «словесной дуэли» с рядовым гражданином мошенники всегда выйдут победителями, поскольку против человека действуют целые преступные высокопрофессиональные группы. И даже если абонент просто снимет трубку и ответит на простейший вопрос, это позволит мошенникам занести номер в свою базу как телефон потенциальной жертвы.
Он констатировал, что мессенджеры позволяют не только осуществлять словесное давление на собеседника, но и дополнительно задействовать визуальную информацию: аватарки с логотипами банков, сфабрикованные документы якобы сотрудников.
«В скором времени я прогнозирую рассылку полностью сфабрикованных фейковых документов о различных банковских операциях, кредитах, переводах и прочем. Эти документы будут содержать всю доступную мошенникам информацию, включая фотографии жертвы, образцы подписи, личные данные, номера счетов и всего, что удается собрать мошенникам из открытых источников или из-за утечки данных в банках», — сказал он.
По его словам, в России следует на законодательном уровне запретить холодный обзвон населения коммерческими структурами с рекламными или оповестительными целями. Тогда любой звонок будет однозначно идентифицироваться как мошеннический.
Еще один момент, на который обратили внимание эксперты, — это торопливость, с которой действуют мошенники. Как пояснил Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, люди пожилого возраста зачастую не представляют, что современные компьютеры и техника печати позволяют получать высококачественные поддельные копии. А основной акцент мошенников сделан на сокращении времени принятия решения человека на перевод денег, тут в ход идут самые известные и сильные психологические приёмы — «бегом-бегом, срочно», «есть документы». Кроме того, он напомнил, что на сайте Сбербанка есть примеры поддельных документов, доверять которым не стоит. Также не помешает уточнить в банке и в госорганах, не делал ли кто запрос ваших данных.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, последнее время мошенники стали чаще отправлять жителям России через социальные сети и мессенджеры поддельные документы, включая удостоверения сотрудников банков. Как подчеркнул Кузнецов, это не новая мошенническая схема — от потенциальной жертвы по-прежнему требуют перевести сбережения на «безопасный счет».
Кроме того, ранее генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов предупредил, что, кто бы ни звонил человеку и кем бы ни представлялся, самое главное, что следует делать — не выдавать никакую персональную информацию: ни имя, ни фамилию, ни какие-либо пароли, ни номер карты, ни данные о счёте. А если возникли сомнения в сохранности средств, то следует обратить внимание на банковскую карточку, на которой указан телефон данной кредитной организации, на который следует звонить и задавать возникшие вопросы.