Москва, 14 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Если житель России столкнулся с тем, что ему в мессенджере пишут какие-то люди, которые представляются сотрудниками банка и в подтверждение своих слов присылают какие-то документы, единственное, что следует делать в такой ситуации, — не реагировать. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель Прав!», старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Банки постоянно нам повторяют, что не надо никому ничего дистанционно сообщать! Нельзя, и всё тут! Если мы не хотим проблем с утечкой наших данных. Некоторые банки даже специально, как для глупых, пишут, что никогда мы вам не позвоним, не напишем и не представимся таким образом. Так что совет прежний — не реагировать», — сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что просто невозможна ситуация, когда реальный сотрудник банка присылал бы свои документы клиенту. Это, по словам юриста, так же невозможно, как и попытка условного полицейского получить показания по мессенджеру.

Поэтому самый главный совет для такой ситуации — элементарный. Как заявил Некрасов, если после такого звонка или сообщения гражданин действительно испугался, что с его финансами что-то не так, он может повесить трубку и перезвонить в свой банк по известному официальному телефонному номеру. И удостовериться в том, что происходит. А если уж он совсем распереживался, то следует лично пойти в офис банка с паспортом и всё узнать.

При этом Некрасов подчеркнул, что проверить подлинность тех «документов», которые присылает мошенник, невозможно.

«У реальных работников банка, разумеется, есть трудовые книжки и приказы о назначении. Но трудоустройство такого работника рядовой гражданин, естественно, никак проверить не может. Даже если он позвонит в банк и спросит, работает ли там Иванов Иван Иванович, там скажут, что это внутренняя информация и она не подлежит никакому разглашению», — сказал юрист.

При этом он согласился с тем, что не лишним будет сохранить переписку с мнимым сотрудником банка и присланные им «документы» на случай, если всё-таки придётся обращаться в полицию.

В свою очередь, Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова назвала абсурдной схему с отправкой фальшивых документов работников банка, так как реальные сотрудники этих учреждений никогда не общаются с клиентами через мессенджеры, а звонки осуществляются только по официальным телефонным номерам банка с обязательной записью разговора. Она констатировала, что злоумышленники научились подделывать номера с помощью специального программного обеспечения, но необходимо помнить, что сотрудник банка никогда не потребует раскрытия персональных данных и тем более не будет просить прислать CVV-код карты, код из уведомления или QR-код из банковского приложения.

Кроме того, она напомнила, что сотрудники банков не имеют какого-либо официального правового статуса для выдачи им специальных удостоверений, они такие же наемные работники, как обычные россияне, у них есть специальные пропуска, но точно не удостоверения.

«Следовательно, проверять подлинность таких документов бессмысленно, необходимо прервать общение и сообщить в банк о попытке совершения мошеннических действий», — пояснила она.

Ее коллега, профессор, заместитель начальника управления цифровой трансформации РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский призвал помнить о том, что в «словесной дуэли» с рядовым гражданином мошенники всегда выйдут победителями, поскольку против человека действуют целые преступные высокопрофессиональные группы. И даже если абонент просто снимет трубку и ответит на простейший вопрос, это позволит мошенникам занести номер в свою базу как телефон потенциальной жертвы.

Он констатировал, что мессенджеры позволяют не только осуществлять словесное давление на собеседника, но и дополнительно задействовать визуальную информацию: аватарки с логотипами банков, сфабрикованные документы якобы сотрудников.

«В скором времени я прогнозирую рассылку полностью сфабрикованных фейковых документов о различных банковских операциях, кредитах, переводах и прочем. Эти документы будут содержать всю доступную мошенникам информацию, включая фотографии жертвы, образцы подписи, личные данные, номера счетов и всего, что удается собрать мошенникам из открытых источников или из-за утечки данных в банках», — сказал он.

По его словам, в России следует на законодательном уровне запретить холодный обзвон населения коммерческими структурами с рекламными или оповестительными целями. Тогда любой звонок будет однозначно идентифицироваться как мошеннический.

Еще один момент, на который обратили внимание эксперты, — это торопливость, с которой действуют мошенники. Как пояснил Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, люди пожилого возраста зачастую не представляют, что современные компьютеры и техника печати позволяют получать высококачественные поддельные копии. А основной акцент мошенников сделан на сокращении времени принятия решения человека на перевод денег, тут в ход идут самые известные и сильные психологические приёмы — «бегом-бегом, срочно», «есть документы». Кроме того, он напомнил, что на сайте Сбербанка есть примеры поддельных документов, доверять которым не стоит. Также не помешает уточнить в банке и в госорганах, не делал ли кто запрос ваших данных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, последнее время мошенники стали чаще отправлять жителям России через социальные сети и мессенджеры поддельные документы, включая удостоверения сотрудников банков. Как подчеркнул Кузнецов, это не новая мошенническая схема — от потенциальной жертвы по-прежнему требуют перевести сбережения на «безопасный счет».

Кроме того, ранее генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов предупредил, что, кто бы ни звонил человеку и кем бы ни представлялся, самое главное, что следует делать — не выдавать никакую персональную информацию: ни имя, ни фамилию, ни какие-либо пароли, ни номер карты, ни данные о счёте. А если возникли сомнения в сохранности средств, то следует обратить внимание на банковскую карточку, на которой указан телефон данной кредитной организации, на который следует звонить и задавать возникшие вопросы.