Москва, 14 июня, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже впервые с 4 апреля 2022 года превысил отметку в 85 рублей. Это 14 июня следует из данных торговой площадки.

ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 09:50 доллар подорожал на 73 копейки и за него давали 85,03 рубля.

В то же время курс юаня увеличился на 11 копеек и составил 11,84 рубля, а курс евро поднялся на 76 копеек, составив 91,70 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня в ходе биржевых торгов курс доллара впервые с апреля прошлого года превысил отметку 84 рубля. Также курс евро на Мосбирже впервые с 28 апреля поднялся выше отметки 90 рублей.

Совет директоров Банка России 9 июня снова принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что возможность повышения ключевой ставки в ближайшие месяцы выросла.