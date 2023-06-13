Москва, 13 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 4 апреля 2022 года поднялся выше отметки 84 рубля. Это следует из данных торговой площадки на 13 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 12:03 мск курс доллара вырос на 1,46 рубля и составил 84,09 рубля.

Вместе с тем, курс юаня увеличился на 17 копеек и достиг 11,73 рубля, а евро вырос до 90,81 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что курс евро на Мосбирже впервые с 28 апреля поднялся выше отметки 90 рублей.

Также 9 июня совет директоров Банка России в шестой раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что возможность повышения ключевой ставки в ближайшие месяцы увеличилась.