Москва, 13 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В ночь на 13 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии, а также по складу иностранных боеприпасов и вооружения. Об этом 13 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства», — сказал он.

Военный подчеркнул, что все обозначенные цели удалось поразить.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Telegram-каналах появилась информация, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 произвели пуски высокоточных ракет по целям на украинской территории. Уточнялось, что они были осуществлены из акватории Каспийского моря.

Позднее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что в ночь на 13 июня в ряде городов и регионов на территории Украины прогремели взрывы. Он уточнил, что они были слышны в Кривом Роге, Харькове, Кировограде, Днепропетровске, Киеве и Тернопольской области.