Мелитополь, 13 июня, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В ночь на 13 июня в ряде городов и регионов на территории Украины прогремели взрывы. Об этом 13 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

По словам Рогова, на подконтрольной киевскому режиму украинской территории ночь на 13 июня выдалась громкой.

«Взрывы прогремели в Кривом Роге, Харькове, Кировограде, Днепропетровске, Киеве и Тернопольской области», — написал он.

Глава движения отметил, что в Кривом Роге система противовоздушной обороны ВСУ попала в жилой дом, в результате чего не менее трёх человек погибли, как минимум 25 получили ранения и ещё не менее семи оказались под завалами.

Как предавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 осуществили пуски высокоточных ракет по целям на украинской территории. По данным источника, пуски производились из акватории Каспийского моря.