Москва, 13 июня, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики Ту-95 произвели пуски высокоточных ракет по целям на территории Украины. Об этом 13 июня сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Нина Падалко/РИА Новости Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

«Стратегические бомбардировщики вышли на пусковой рубеж и наносят удар по Украине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бомбардировщики Ту-95 ведут ракетные запуски из акватории Каспийского моря. Также указывается, что, по информации прокиевских ресурсов, ожидаемое время подлёта ракет составляет порядка 3 минут.

Как сообщало ИА Регнум, ранее профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк заявил, что для ВСУ в ходе контрнаступления являются главными пробелами отсутствие современной авиации и доминирование артиллерии российских войск в зоне боевых действий. По его мнению, в этом аспекте украинским военным могли бы помочь обещанные Киеву Западом истребители F-16. Они, по его утверждению, могли бы оказать наступающим поддержку с воздуха.