На НПЗ в Краснодаре вспыхнул пожар на площади 20 кв. метров
В Краснодарском крае произошло возгорание на территории НПЗ на площади 20 «квадратов»
Краснодар, 13 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода рано утром 13 июня вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании в микрорайоне Центральный на улице Захарова в Краснодаре поступило в 06:22 мск диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
Уже через минуту, в 06:23 мск, на место выехали подразделения гарнизона.
Первые подразделения прибыли на место в 06:27 мск и установили, что на заводе произошёл технологический сброс на факельный стояк НПЗ. Наблюдалось контролируемое горение.
В 06:58 мск пожарные локализовали возгорание на площади 20 квадратных метров, в 07:54 мск — ликвидировали открытое горение и последствия пожара. Региональный оперштаб сообщил о полной ликвидации пожара в 08:03 мск.
Выяснилось, что пожар произошёл из-за технологического сбоя на факельном стояке завода. На этом стояке происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. Пожару присвоили четвёртый уровень сложности.
В результате пожара никто не пострадал. В его ликвидации участвовал 131 человек, в том числе 97 человек из личного состава МЧС. Спасатели задействовали в борьбе с огнём 26 единиц техники.