Краснодар, 13 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, которое в настоящее время уже удалось локализовать. Об этом 13 июня сообщили в региональных экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Около 06:20 [мск] загорелась колонна для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ», — процитировало слова представителя экстренных служб ТАСС.

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Он уточнил, что возгоранию присвоили четвертый номер сложности, и добавил, что в 07:00 пожар удалось локализовать и в результате него никто не пострадал. По информации экстренных служб, возгорание носит техногенный характер.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае из-за прилёта беспилотников произошёл пожар. Его удалось локализовать на площади в 100 кв. м, а затем ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.