Краснодар, 13 июня, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Технологический сбой на факельном стояке стал причиной пожара на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил 13 июня региональный оперштаб в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Причина пожара — произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов», — сообщили в оперштабе.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на НПЗ в Краснодаре, вспыхнувшем в районе шести утра 13 июня. Огонь распространился на площадь 20 кв. м. Открытое горение пожарные ликвидировали в 07:54 мск.

Полностью пожар потушили в 8:03 мск. Информации о пострадавших нет. В ликвидации ЧП участвовал 131 человек (97 — из личного состава МЧС). Задействовали в тушении пожара 26 единиц техники.