Краснодар, 13 июня, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, потушили, сообщило 13 июня региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

«В 08:03 [мск] пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на территории НПЗ в Краснодаре рано утром: сообщение в МЧС поступило в 6:21 мск. Выяснилось, что загорелась расположенная на газовой колонке установка по сжиганию избыточного газа.

Горение распространилось на площадь 20 кв. м. В 6:58 мск пожар локализовали. В результате ЧП никто не пострадал.