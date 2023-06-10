Москва, 10 июня, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Вероятность стать жертвой нападения акулы в водоемах на территории России ничтожно мала по сравнению с угрозой, которая исходит от комаров, переносящих опасные заболевания, заявил журналистам старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

nuzree Комар

Он отметил, что из-за укусов этих насекомых в мире ежегодно гибнет до 1 млн человек.

«Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до 1 млн человеческих жертв в год», — сказал учёный, слова которого приводит РИА Новости.

Мухаметов подчеркнул, что, по оценкам исследователей, ежегодно в результате нападения акул на планете гибнет до десяти человек. Океанолог напомнил, что эти рыбы, как правило, обитают в тропических водах.

При этом он указал на то, что даже в Красном море, где водится довольно много акул, шанс пострадать от этих хищников довольно редок. Мухаметов также сообщил, что в Черном море обитает небольшая акула, называемая катраном.

Он рассказал, что максимальный урон, который может нанести человеку этот вид хищников, является обкусанный палец. Океанолог добавил, что в аномально жаркую погоду акулы способны приближаться к берегу в районе Владивостока.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня в курортном городе Хургаде в Египте акула напала на гражданина России, который находился на отдыхе. Пострадавший умер от полученных ран. Напавшую на него акулу поймали.

В министерстве окружающей среды Египта уточнили, что речь идёт о тигровой акуле. Пойманного хищника отправили на лабораторное исследование. При этом после этого происшествия египетские власти решили закрыть для туристов все пляжи в Хургаде.