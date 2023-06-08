Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 20:47 — ИА Регнум. В египетской Хургаде после гибели россиянина из-за нападения акулы закроют все пляжи. Об этом 8 июня сообщил РИА Новости информированный источник в администрации провинции.

Дарья Драй ИА REGNUM На пляже

«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», — сказал источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня в генконсульстве России сообщили о гибели молодого человека в результате нападения акулы в Красном море. Инцидент произошёл в районе Dream Beach в Хургаде. Погибший оказался россиянином. По данным СМИ, он был не туристом, а релокантом.

Позднее российский МИД подтвердили гибель гражданина России из-за нападения акулы в Хургаде. Дипломаты призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать устанавливаемые властями страны запреты на купание и дайвинг и поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о необходимости выйти из моря.

Это не первый случай нападения акул на туристов у египетского побережья. В июле 2022 года там произошла серия нападений: в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии. А через несколько дней там же погибла гражданка Румынии.

Кроме того, в ноябре–декабре 2010 года в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, а 71-летняя гражданка Германии погибла.