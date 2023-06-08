Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Тигровая акула напала на отдыхающего гражданина России на пляже в Хургаде, говорится в заявлении министерства окружающей среды Египта, опубликованном на сайте ведомства.

Pterantula Тигровая акула

«Сотрудники заповедника Красного моря подтвердили факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели», — уточнили в ведомстве.

Для выяснения обстоятельств трагедии был сформирован комитет специалистов. В районе происшествия запретили занятия плаванием и другими водными видами спорта.

Как сообщало ИА Регнум, акулу, которая 8 июня напала на гражданина России в районе Dream Beach в Хургаде и убила его, поймали. По словам отца погибшего россиянина, всё произошло очень быстро, никто не смог помочь его сыну.

После нападения акулы на человека власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады В генконсульстве России призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать устанавливаемые властями страны запреты на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о необходимости выйти из моря.