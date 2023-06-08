Хургада, Египет, 9 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. В Египте начались лабораторные исследования акулы, которую выловили после нападения на российского туриста, сообщило на своей страницы в одной из социальных сетей египетское министерство окружающей среды.

(сс) bluegroper Акула в воде

В ведомстве уточнили, что хищницу передали на исследования для получения информации о причине нападения на человека. Специализированная рабочая группа выяснит также, была ли это та же самая акула, которая неоднократно нападала на людей ранее.

В министерстве также заверили, что результаты экспертизы объявят сразу после завершения исследований.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня стало известно о нападении тигровой акулы на российского туриста Владимира Попова на пляже в Хургаде. Мужчину спасти не удалось. После инцидента власти закрыли все пляжи в провинции Красное море.

Это не первый случай нападения акул на туристов у египетского побережья. Так, в июле 2022 года в районе Хургады также после укусов акулы погибла 68-летняя гражданка Австрии. Там же через несколько дней после нападения акулы скончалась туристка из Румынии.