Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Акулу, напавшую на гражданина России на пляже Хургады и убившую его, поймали, передаёт 8 июня РИА Новости со ссылкой на осведомлённый местный источник.

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«Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана», — цитирует агентство источник.

Днём 8 июня российские дипломаты в Хургаде предупредили сограждан о гибели человека на одном из пляжей из-за нападения акулы и призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать устанавливаемые запреты на купание и дайвинг и поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о необходимости выйти на сушу.

Позднее в генеральном консульстве в Хургаде выразили соболезнования родным и близким гражданина РФ, погибшего в результате нападения акулы. Как рассказал ИА Регнум российский генконсул, погибший — Владимир Попов. По данным СМИ, он был не туристом, а релокантом.

Отец погибшего в комментарии РЕН ТВ рассказал, что трагедия случилась очень быстро и его сыну никто не смог помочь. К трагедии привели «нелепые стечения обстоятельств», сказал он. Погибший и ранее купался на этом пляже и акул там никогда не замечали, добавил отец.

Пока неясно, были ли в момент трагедии на берегу предупреждающие флаги, а в воде — специальные оградительные от опасных рыб сетки, отметил в беседе с ИА Регнум президент Союза туристических агентств Сергей Голов. «Если спасатели на пляже выставляют красный флаг, значит, в воду заходить нельзя», — напомнил Голов, отметив, что многие туристы склонны не обращать внимание на такие предупреждения.