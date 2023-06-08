Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В египетском курортном городе Хургада отдыхающий погиб в результате нападения акулы. Информацию о происшествии 8 июня подтвердили в российском генконсульстве.

Unsplash Акула

«Вниманию российских граждан, находящихся в Хургаде! 8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach погиб человек», — говорится в сообщении.

В российском дипучреждении попросили граждан РФ сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг, соблюдать сигналы к выходу на сушу, поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале акула напала на 16-летнюю девочку на реке Суон в штате Западная Австралия, подросток скончался от полученных травм. Девочка каталась на водных лыжах вместе с друзьями. Подростки увидели стаю дельфинов и решили поплавать с ними, в этот момент их атаковала акула.

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