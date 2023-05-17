Москва, 17 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительства и президентом Владимиром Путиным 17 мая заявил, что годовая инфляция в России составила 2,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Российский лидер обсудил на совещании в числе прочих вопросов актуальные показатели по инфляции в стране. Путин, в частности, поинтересовался, сколько составляет этот показатель на сегодняшний день.

«Годовая — 2,3%», — ответил премьер-министр.

Как сообщало 12 мая ИА REGNUM, по данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 2,31% против 3,51% в марте. В месячном выражении, отмечает Росстат, потребительские цены выросли на 0,38%. За период с 3 по 10 мая инфляция оказалась нулевой, а с начала года цены выросли на 2,11%. В предыдущий отчетный период — с 25 апреля по 2 мая — инфляция в России составила 0,19%.

В апреле Центральный банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году и ждёт её на уровне 4,5–6,5%. Согласно предыдущему прогнозу, который регулятор давал в феврале, инфляцию по итогам года Центробанк ожидал на уровне 5–7%.