Москва, 14 апреля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. По оценкам министерства экономического развития, инфляция в 2023 году в России составит 5,3%, заявил 14 апреля на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития глава ведомства Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция — копия

Прогноз инфляции пересмотрен в сторону понижения, ранее в ведомстве предполагали, что уровень инфляции состоит 5,5%, отметил Решетников.

«Не будет индексации тарифов. В прошлом году собрали хороший урожай, и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год. Продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен», — сказал министр.

Ранее на заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России необходимо сохранять финансовую систему стабильной в условиях давления со стороны недружественных государств. Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику, в начале 2023 года зафиксировано снижение инфляции в годовом выражении, отметил Мишустин.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам апреля 2023 года может составить менее 3%. Впервые за долгое время уровень инфляции в стране оказался ниже целевого ориентира Центробанка (4%), отметил президент. Следует избегать как резкого ускорения, так и резкого замедления инфляции, потому что это может негативно сказаться на экономической активности в стране, планах бизнеса и доходах граждан, на уровне бюджетных доходов, добавил глава государства.