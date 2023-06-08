Москва, 8 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится своевременно, заявил 8 июня на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что пока рано подводить итоги года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Она обычно проходит по итогам года», — сказал Песков, заверив, что президент знает, что журналисты ждут его большую пресс-конференцию.

Также пресс-секретарь российского лидера на брифинге 8 июня сообщил, что дата проведения прямой линии с президентом будет объявлена, когда придёт время. Он добавил, что подготовка к этому мероприятию потихоньку продолжается.

Ранее стало известно, что в 2023 году прямая линия Владимира Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией. Песков отмечал, что это «востребованные, популярные форматы».

В последний раз прямая линия, в ходе которой глава Российского государства отвечал на вопросы граждан, проводилась 30 июня 2021 года. Эфир продлился 3 часа 44 минуты.