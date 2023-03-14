Песков ответил на вопрос о прямой линии Путина с жителями России
Песков: в Кремле надеются, что Путин в 2023 году проведёт прямую линию с жителями России
Москва, 14 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может провести традиционную прямую линию с гражданами в 2023 году. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сергей Бобылев/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
На вопрос, состоится ли прямая линия в текущем году, Песков ответил: «Будем надеяться, что да».
При этом представитель Кремля не стал исключать, что прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией: По его словам, это «востребованные, популярные форматы».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Песков заявил, что прямая линия Путина с жителями России состоится, поскольку является востребованным форматом.