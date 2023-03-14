Москва, 14 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может провести традиционную прямую линию с гражданами в 2023 году. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На вопрос, состоится ли прямая линия в текущем году, Песков ответил: «Будем надеяться, что да».

При этом представитель Кремля не стал исключать, что прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией: По его словам, это «востребованные, популярные форматы».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Песков заявил, что прямая линия Путина с жителями России состоится, поскольку является востребованным форматом.