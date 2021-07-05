13:41 30.06.2021

Жительница Астрахани обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» 30 июня. Она пожаловалась на сложности при оформлении выплат семьям с детьми от трёх до семи лет.

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По факту обращения омского пенсионера на прямую линию к президенту России Владимиру Путину следователи организовали проверку. Пенсионер в разговоре с главой государства сообщил о лишении его звания «Ветеран труда», в результате чего он лишился прибавки к пенсии.

«До каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью, будут отнимать последние деньги у самых незащищённых слоев населения — представляясь сотрудниками банков забирают деньги у пенсионеров. До каких пор это будет продолжаться. Защитите нас от этого», — сказала Шенделева.

Во время мероприятия к нему по видеосвязи дозвонилась житель Красноярска Любовь Шенделева , которая обратила внимание на этот вид преступлений и попросила российского лидера решить проблему с телефонным мошенничеством.

Государство должно активнее бороться с телефонными мошенниками. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии.

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть, правильно? — ответил Путин. — В соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена, причём бесплатно, газовая труба. Что касается дальнейших действий, то это отдельная тема, связанная с тем, что надо обустраивать газовое хозяйство внутри вашего участка».

По словам Култыгиной, её дом так и не подключили к газу. «Дачи мэров рядом, там газифицировано всё», — добавила местная жительница. По словам горожанки, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ так и не ответили ей.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на жалобу жительницы Краснотурьинска (Свердловская область) Светланы Култыгиной . Горожанка обратилась к Путину во время «Прямой линии».

Путину поступает много вопросов от молодёжи, связанных с интернетом.

Коронавирус сам по себе не уйдёт, нужно прививаться, заявил Путин.

«Что касается СНТ, то речь идёт о местах постоянного проживания граждан, о населённых пунктах. На первом этапе будет обеспечены «бесплатной милей» населённые пункты, в которых люди живут постоянно», — сказал Путин.

В программу газификации регионов в первую очередь входят населённые пункты, в которых граждане проживают постоянно. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин .

Молодой блогер из Москвы спросил, стоит ли ожидать блокировки зарубежных соцсетей, международных платформ. «У нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать», — ответил Путин. Но в этой области есть проблемы — соцсети и интернет-платформы должны строго соблюдать российское законодательство.

Все народы, проживающие на территории Мордовии, считают себя мордвой, говорят на одном языке и дорожат своим единством. Об этом заявил президент России Владимир Путин , отвечая на вопрос об отношениях народов РФ и Украины в ходе прямой линии.

В России отмена налога с продажи квартиры поможет семьям с двумя и более детьми быстрее улучшить жилищные условия, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Тема ЖКХ. Жители посёлка из Тюменской области показали свои платёжки — более 70 тысяч рублей за трёхкомнатную квартиру.

Россия не выдвигает никаких экстраординарных требований к международным информационным платформам. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в России блокировку зарубежных социальных сетей, сайтов и медиахостингов.

«Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше, зачем провокации подобного рода осуществлять?» — сказал российский лидер.

Другие страны могут не признавать суверенитет России над Крымом, но им не следует устраивать провокации, подобные заходу британского эсминца Defender в российские воды. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии.

Посёлок Демьянка Тюменской области. Жителям приходят огромные суммы в платёжках за ЖКХ. Им говорят, что это экономически обоснованные суммы.

В России после принятия закона о бесплатной «последней миле» газификации резко выросли цены на проекты и газификацию частных домов. Вопрос, в том числе из Крыма, прозвучал на «Прямой линии Владимира Путина» 30 июня.

По словам местной жительницы Розы Каппушевой , с них требуют около 200 тыс. рублей. При этом расстояние до магистральной трубы составляет около 200 метров.

Президент РФ Владимир Путин даст поручение главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову разобраться в проблеме с газификацией частных домовладений в городе Усть-Джегута. В одном из новых районов населенного пункта жители не могут провести газ к своим дворам из-за высокой стоимости работ.

«Цифры, которые вы назвали, они, мягко говоря, обескураживают», — Путин о платёжках за ЖКХ жителей посёлка Демьянка Тюменской области. «Я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем», — сказал президент.

«Первый этап проходит на базах тех медицинских организаций, где располагаются моностационары. Второй этап проходит на базе реабилитационных центров таких как «Дарасун» и «Ямкун». Третий этап предусмотрен в тех медучреждениях, где открыты залы лечебной физкультуры и кинезитерапии», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина .

В Забайкальском крае реабилитационные мероприятия для пациентов после COVID-19 действуют с лета 2020 года. Вопрос о реабилитации был поднят на «Прямой линии» c президентом страны Владимиром Путиным.

Забайкальцы могут рассчитывать на новые меры социальной поддержки. Так, подавать заявления на новые ежемесячные пособия могут беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки, и неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет. С 1 июля это можно будет сделать на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. О новых социальных выплатах шла речь в ходе прямой линии с главой государства 30 июня.

Величина прожиточного минимума на ребенка, установленная в Забайкалье на 2021 год, составляет 14 199,22 рубля, для трудоспособных граждан — 14 146,04 рубля, на душу населения — 13 613,32 рубля.

Подробности в материале: Путин ответил на вопрос о возможности блокировки иностранных соцсетей

В России не планируют блокировать иностранные социальные сети, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Житель Волгоградской области оставил сообщение на прямую линию президенту России, в которой рассказал, что за подключения газа к участку «собственник требует 300 тысяч рублей».

Российские семьи, в которых есть шестилетние дети должны получить единовременную выплатук началу нового учебного года в размере 10 тыс. рублей, даже если эти дети в нынешнем году в школу не пойдут. Об этом 30 июня заявил во время прямой линии президент России Владимир Путин .

«У нас практика кураторства регионов себя оправдывала. Договорились, что люди будут курировать отдельные территории. Контакт с территориями, погружение будут более прочными, постоянными, и, надеюсь, это приведёт к тому, что решения центра будут доводиться более осмысленно и точно», — сказал Путин.

Практика кураторства российских регионов оправдала себя, и в дальнейшем эта работа будет углублена. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин .

«У нас все абсолютно безвредно, реакций нет никаких, человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей», — подчеркнул глава государства.

Все российские вакцины против коронавируса абсолютно безвредны, и человек даже не замечает, что привился. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня в ходе прямой линии.

Российские власти договорились с представителями мессенджера Телеграм о работе на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Житель Пскова, приславший видео о проблемах ЖКХ, вышел на связь с президентом РФ. Он объяснил, что в воде образуется осадок при нагреве. Необходима станция водоподготовки. К проблеме подключился губернатор Псковской области.

С проблемой грязной воды связано много обращений от жителей России.

Граждане — Путину о качестве воды в Пензенской области: жижа — не вода, пить нельзя.

Путин: «У нас около 40 тысяч школ в РФ. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Они должны быть приведены в нормативное состояние. Нужно строить новые школы».

На прямой связи Новокузнецк. Жительница города рассказала о проблемах школы и детского сады. Крыша в детсаду начала течь.

Введенные ограничения по классификации посетителей на привитых и непривитых фактически ввели локдаун в ресторанной отрасли. Многие заведения пустые. Выручка сократилась на 80%.

Жители тюменского села Демьянка Уватского района рассказали президенту России Владимиру Путину на прямой линии о грабительском переселении из аварийного жилья и таких же коммунальных тарифах.

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Путин попросил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва обратить внимание на проблемы школ и детсадов в регионе.

Некоторые проблемы, о которых поведали граждане России, удалось решить ещё до начала прямой линии.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин начал разбираться в проблеме жительницы областного центра, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на невозможность оформить пособие на ребёнка тем, кто потерял работу в 2020 году.

Вопрос, касающийся рынка труда. Видеообращение из Тюменской области. 51-летняя женщина рассказала, что не может найти работу уже четыре года. Даже обращалась к губернатору. Она спросила, когда в России будут рабочие места для всех ‑ и для молодёжи, и для более старшего возраста. «Вопрос рынка труда, работы является абсолютно принципиальным», — отметил Путин. По его словам, это одно из самых важных направлений, которым должно заниматься государство, власти. За пандемийный период выросла безработица, констатировал президент. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, и такая тенденция наметилась.

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным дозвонились жители села Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморья. У жителей много жалоб на жизнеобеспечение села, одна из них — проблема со школой, в которой упала стена. Люди попросили помочь в строительстве новой школы.

Куйвашев добавил, что проблема газификации является актуальной для многих территорий региона, и областные власти работают над данным вопросом.

По словам губернатора, он сразу же позвонил мэру Краснотурьинска Александру Устинову по факту жалобы. «Он сказал, что у него нет дачи», — написал глава региона. Тем не менее и Устинову, и свердловскому министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову даны поручения «немедленно разобраться в ситуации».

Култыгина рассказала президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии», что её дом так и не подключили к газу, хотя рядом есть «дачи мэров». Путин ответил, что к жилищу пенсионерки обязаны подвести газ. «Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть, правильно?» — сказал президент.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации с жительницей Краснотурьинска Светланой Култыгиной , которая пожаловалась, что к её дому не провели газ. Об этом Куйвашев написал в соцсетях.

Об этом: Татарию привели в пример на прямой линии Путина

Ведущая прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Наиля Аскер-заде привела в пример Татарию, а также Москву и Санкт-Петербург, главы которых регулярно проводят прямые эфиры с жителями.

Владимир Путин ответил на вопрос о своём преемнике: «Подойдёт время и, я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия».

В целом, что касается вопросов о преемнике, решение о главе государства — всегда за гражданами России, отметил Путин.

Об этом: Путин решил вопрос с предоставлением средств реабилитации инвалидам

В список средств реабилитации инвалидов будет включен дисплей Брайля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной «Прямой линии», отвечая на вопрос Малики Алиевой из Майкопа.

Андрей Черемисов из Петербурга спросил президента об угрозах новых санкций в отношении России, последовавших сразу после встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом . «Зачем встречаться с президентом Байденом, если от него мало что зависит?» — спросил молодой петербуржец.

«Что касается человека, который мог бы возглавить страну — свято место пусто не бывает, но и моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента», — сказал Путин.

Ответственность действующего президента РФ заключается в том числе и в рекомендациях относительно лиц, которые будут претендовать на ключевой пост в стране. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин .

Путин: «Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается».

Подробности в материале: Путин открестился от передачи власти со стороны Ельцина

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть. В соответствии с законом, временно исполняющим обязанности президента страны становится глава правительства РФ. Не скрою, решению предшествовали другие события: я был директором ФСБ, и когда Ельцин предложил стать секретарём Совета безопасности, мне нужно было подобрать преемника на должность главы ФСБ. На моё удивление, люди, которым я предложил эту работу, отказались — ситуация в стране была сложная, и ответственность никому брать не хотелось», — сказал Путин.

Решению Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ предшествовал ряд других событий. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Россия продолжает экономически развиваться и крепнуть в военном отношении, несмотря на все накладываемые на неё санкции. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Путин: «До сих пор американцы летают в космос на наших двигателях».

Из Пензенской области поступило обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным о качестве воды в регионе. Пензенцы заявили, что вместо воды у них из кранов течет грязная жижа. При этом город, в котором наблюдается эта ситуация, не уточнялся.

Во время видеозвонка из Забайкалья вновь возникли проблемы со связью.

Владимир Путин уже 2,5 часа в прямом эфире отвечает на вопросы граждан. За это время прозвучало 43 вопроса. Всего поступило около 2 млн обращений от граждан.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал вопросы газификации в регионе — вопросы по этой теме поступили на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая проходит 30 июня, сразу из нескольких муниципалитетов Кубани.

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Руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов пожаловался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня на осадок в трубах горячего водоснабжения в новостройках Пскова, из-за чего выходят из строя системы теплоснабжения.

Светлана Штрахова из тюменского села Абатское в свой 51 год уже четыре года не может найти работу.

Вопрос рынка труда для правительства России является принципиальным и одним из главных направлений работы. К сожалению, в период пандемии коронавируса подросла безработица, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года, отвечая на вопрос жительницы Тюменской области.

«Я описывал эту проблему на этом канале с мая. Ноль реакции от местного чиновничества. Ноль… Это был ещё один сигнал в адрес Астраханской «Единой России» по чувствительной социальной тематике», — пишет Шеин в ТГ-канале.

Целых пять минут президент РФ разбирался с выплатами по пособиям от 3 до 7 лет в Астраханской области, а ведь можно было не доводить до этого, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«60% школ примерно — а их всего у нас около 40 тысяч — нуждаются в текущем ремонте, и 10% — в капитальном ремонте», — сказал глава государства.

Около 60% российских школ нужно ремонтировать, при этом каждую десятую — капитально. Выделение средств на ремонт запланировано, заявил президент РФ Владимир Путин 30 июня в ходе ежегодной прямой линии.

Подробности в материале: Путин выразил надежду на переосмысление Вашингтоном своих приоритетов

США уже находятся не в том положении, чтобы претендовать на гегемонию в мире. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Путин поблагодарил тех, кто сегодня работает в сложных условиях, занимаясь тушением пожаров.

Волонтёр на прямой линии рассказала, что одна из самых вопиющих проблем — это несправедливость тарифов на вывоз мусора.

Путин: «Мусорная реформа — это большая работа по всей стране. Ей раньше никто как следует не занимался».

Подробности в материале: Волонтёры помогли инвалиду из Саратовской области после обращений к Путину

Во время прямой линии, 30 июня, ведущие упомянули этот случай, а также ряд других обращений, решить которые удалось с помощью волонтеров, не дожидаясь прямого поручения главы России.

Жительница Саратовской области незадолго до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным обратилась в кол-центр с просьбой о приобретении инвалидной коляски.

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Следственный отдел по Краснотурьинску начал проверку «о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения». Будут выявлены все обстоятельства случившегося. Следователи опросят как саму пенсионерку, так и представителей городской администрации, изучат всю относящуюся к ситуации документацию, проведут иные необходимые проверочные мероприятия. Происходящему будет дана правовая оценка.

Пенсионерка рассказала президенту России Владимиру Путину , что её дом так и не подключили к газу, в отличие от находящейся неподалёку дачи мэра. Президент ответил, что жильё Култыгиной обязаны газифицировать.

Следователи начали доследственную проверку после жалобы пожилой жительницы Краснотурьинска (Свердловская область) Светланой Култыгиной на отсутствие подключения к газу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга .

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Россия успешно адаптировалась к внешним ограничениям со стороны Запада. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным подвергается мощным хакерским атакам. Об этом 30 июня сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков .

«Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает. Что касается школы, то я только что перед этим отвечал на вопрос подобного рода, у нас необходимые ресурсы — это десятки миллиардов рублей — предусмотрены на строительство новых школ и на ремонты существующих. На капитальные ремонты и на текущие. С губернатором переговорим. Это Кемеровская область. Сергей Евгеньевич, я вас тоже прошу обратите на это внимание, готовьте заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно всё и сделать. И обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, вы примите своевременные и правильные решения», — сказал Путин.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина сообщила об угрозах со стороны отдела образования из-за её обращения к президенту РФ Владимиру Путину . Глава государства поручил губернатору региона принять «своевременные и правильные решения», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Россия не будет вводить контрсанкции в отношении стран Евросоюза и США, если они повлекут серьёзные последствия для собственной экономики. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Сразу по окончании прямой линии президента России Владимира Путина губернатор Тюменской области Александр Моор проведет совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных районов. Губернатор возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу, сообщают в оперштабе.

Подробности в материале: В Ростовской области не обсуждается введение налога на скот

В Ростовской области введение налога на скот не обсуждается, сообщили в пресс-службе донского губернатора, комментируя поступивший на программу «Прямая линия с Владимиром Путиным » 30 июня вопрос из села Чалтырь.

Видеообращение омичей — о проблемах экологии: «Мы к вам обращается за помощью, чтобы вы как-то повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы».

«Мусорная реформа — это большая работа по всей стране. Ею раньше никто не занимался, начиная с советских времён. Правда, и отходов в таком объёме в связи с переходом к обществу потребления у нас не было. Сейчас у нас по 60 млн отходов накапливается ежегодно. Первые инвестиции пошли на раздельный сбор и на переработку. В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы — хотя и здесь есть проблемы: многие граждане, которые проживают в этих местах, напряжены. Хотя ни в одной стране мира без такой утилизации невозможно обойтись — например, врачи работают в «красных зонах» и клиниках в этих «скафандрах», и их нельзя никак утилизировать, кроме способа сжигания», — сказал Путин.

Ни одна страна мира не может полностью обойтись без мусоросжигающих заводов, поскольку есть материалы, которые не утилизируются иначе. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин .

Жители одной из деревень Тверской области сообщили о том, что в их населенном пункте отсутствует мусорный бак, выбрасывать мусор им приходится в соседней деревне. Вопрос поступил на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая проходит 30 июня.

«Ситуация со школой, нам известна. Там действительно множество проблем, помимо школы, это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от Минобороны. Школу также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет», — ответил Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал обращение жителей Воздвиженки по поводу разрушенной школы на прямой линии с Владимиром Путиным .

Несмотря на плохую связь с главой государства (её причиной, как сказали ранее ведущие, стала атака хакеров), было понятно, что данная организация является региональной структурой и недавнее повышение зарплат сотрудникам МЧС её не коснулось. Хотя людям почти ежедневно приходится рисковать своими жизнями при тушении лесных пожаров.

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным дозвонились сотрудники Забайкалпожспаса из села Мангут (Кыринский район Забайкальского края) и рассказали о маленьких зарплатах, передает корреспондент ИА REGNUM .

Как объяснил президент, один из основных загрязнителей — это промышленные предприятия. Второй загрязнитель — система ЖКХ, особенно если идёт речь об отопительном периоде. Третий загрязнитель — транспорт. Омск включён в число 12 городов с тяжёлой экологической ситуацией.

Правительство России обсуждает создание «Пушкинской карты», по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Об этом 30 июня заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

По решению экологических проблем Омска есть подвижки. Это касается и общественного транспорта, отметил президент.

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Прокуратура Астраханской области организовала проверку по обращению, поступившему от жительницы областного центра на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным . Женщина пожаловалась на незаконный отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению федерального законодательства органами соцзащиты.

Путин: некоторые офисы крупных компаний можно было бы перевести в Сибирь.

Объясняя ситуацию в российско-американских отношениях, Владимир Путин привел пример воспитания ребенка в семье. «Когда ребенок нашкодил, ему мама или папа говорит — никогда больше так не делай, включи голову! — и он пальчиком сделал так — пам… — включил голову. Условные папы и мамы в Соединенных Штатах, уважаемые политики, ученые и практики, дают рекомендации своему политическому руководству. Они им говорят: период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир быстро меняется».

«Балакиревой Софье Юрьевне (министр образования Кузбасса Софья Балакирева. — прим. ИА REGNUM ) немедленно выехать в город Новокузнецк. Детский сад — школа №235 — разобраться с состоянием дел по крыше и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложить результаты», — заявил Цивилёв.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал поручения по обращению жительницы Новокузнецка Елены Калининой на прямую линию» Владимира Путина . Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно», — сказал Путин.

Подведение газа к участку с жилым домом будет бесплатным. От границы участка к дому газ должен подводиться по сниженным ценам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 июня в ходе прямой линии.

Пожилая горожанка смогла рассказать о ситуации президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Пенсионерка упомянула, что к находящимся неподалёку «дачам мэров» газ проведён. Президент пообещал женщине газифицировать жилье.

Мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов прибыл в дом пенсионерки Светланы Култыгиной , которая пожаловалась на отсутствие газификации. Об этом сообщил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев .

Путин: Экологи опасаются, что деятельность человека может превратить нашу планету в Венеру, где температура составляет 500 градусов по Цельсию.

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Дачница из Ленинградской области Галина Смирнова пожаловалась на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на проблему с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района Ленобласти. Спустя несколько минут Центр управления регионом (ЦУР) сообщил, что уже решил проблему и в населенном пункте насос заменён на более мощный, передает корреспондент ИА REGNUM.

Путин: Многие наши населённые пункты находятся в условиях вечной мерзлоты. Если там начнёт таять, то это может привести к серьёзным последствиям.

Жители посёлка Селенгинск в Кабанском районе Бурятии написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу проблемы мусора. Из-за отсутствия мусороперерабатывающих заводов полигоны переполнены, мусор разлетается и горит, а местные жители задыхаются.

Правительство разработало план реагирования в случае изменения климата по десяти наиболее чувствительным отраслям, включая дорожное строительство — Путин.

Путин о Карабахе: ни Азербайджан, ни Армения, ни жители Карабаха не заинтересованы в дальнейшем развитии кризиса в регионе.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят правильность начисления и выплаты им заработной платы, а также достаточность бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности», — сказано в официальном сообщении.

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку соблюдения трудовых прав работников регионального государственного учреждения « Забайкалпожспас », задавших вопрос на прямую линию с президентом РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мы сделаем всё возможное, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе — Путин о Нагорном Карабахе.

Путин: мы прошли самый тяжёлый участок (пандемического кризиса) гораздо мягче, чем во многих других странах, в том числе благодаря депутатам парламента, и речь идёт обо всех фракциях.

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры в отношении чиновников, которые запугивали обращающихся на прямую линию.

Читайте подробнее: Путин рассказал о роли России в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе

«Россия сыграла роль в урегулировании кризиса. Никто — ни Азербайджан, ни Армения — не заинтересован в том, чтобы кризис развивался, потому что другая сторона дела состоит в том, что если мы будем жить дружно, то создадим условия для жизни людей в текущих условиях, нормального существования людей. Люди в Карабахе в этом в высшей степени нуждаются», — сказал Путин.

Ни одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе не заинтересована в развитии кризиса. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин .

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал обращение местного жителя к президенту Владимиру Путину по поводу лишения его звания «Ветерана труда». По его словам, пенсионера никто звания не лишал.

Путин: Даже если нужно принимать непопулярные решения, депутаты от «Единой России» идут на это.

Путин намерен поддержать ЕР в ходе избирательной кампании — «я был одним из авторов этой партии».

В Чечне прямые линии с чиновниками разных уровней, в том числе и с главой республики Рамзаном Кадыровым, проходят регулярно. На них жители региона задают злободневные вопросы и получают на них ответы. Об этом заявил руководитель региона, комментируя пожелание одного из участников прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что хорошо бы наладить такую прямую связь населения с властями во всех субъектах РФ.

Путин: нельзя не заметить, что и сборная по хоккею «не отличилась», и по футболу.

Подробности в материале: Зеленскому советуют определиться с содержанием разговора с Путиным

Киеву нужно предложить исполнимый мирный «План Зеленского» для Донбасса в виде ответственного государственного документа, в котором был бы реалистично и компромиссно учтен интерес России.

Читайте подробнее: Путин рассказал о роли России в борьбе с изменением климата

Глобальное потепление небезосновательно связывается с антропогенным фактором, выбросами в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Подробности в материале: Путин призвал к смене кадров в российском футболе

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. И сборная по хоккею не отличилась, и по футболу — это факт, который не может остаться незамеченным. У нас есть специалисты, и нам нужно довериться им. Здесь нет ничего личного, просто нужно подумать над тем, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за сборные, и подумать, что надо изменить, — имею в виду и кадровую составляющую — и двигаться дальше», — сказал Путин.

Факт провала сборных России по футболу и хоккею не может оставаться незамеченным. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин .

Путин: Только за прошлый год наши туристы оставили за границей $36 млрд. Стоит задача развития туристической инфраструктуры в России.

Путин о туризме: люди побаиваются ездить за границу, и правильно делают.

Об этом: Путин дал оценку работе Госдумы и ожидает благодарности от избирателей

«Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, на должном уровне, и соответствовали результаты работы тем требованиям, которые предъявлялись страной и ситуацией к работе высшего представительного и законодательного органа России», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Россия особенно уязвима к некоторым из последствий глобального потепления. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Путин о росте цен на туризм в России: как только предложение не справляется со спросом, цены растут.

«Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу», — сказал глава государства.

Экономический суверенитет России растёт вопреки зарубежным санкциям. В чём-то они даже помогли, заявил президент РФ Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива повторил слова Владимира Путина о единстве народов двух стран.

Подробности в материале: РФ должна быть готова к последствиям таяния вечной мерзлоты — Путин

Отвечая на вопрос о климатических изменениях, во время ежегодной, 18-й прямой линии 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к серьёзным последствиям таяния вечной мерзлоты.

«В 2018 году Омск вошел в 12 городов проекта «Экология — чистый воздух». Но мы так и не почувствовали изменений. Нас как травили угольной сажей, формальдегидом или хлороводородом, так до сих пор эти превышения и фиксируются. У нас плохая статистика по легочным заболеваниям. По заболеваниям дыхательных путей, онкологии. Мы обращаемся к вам за помощью, чтобы вы повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы, и на всю систему, чтобы мы все таким смогли вздохнуть полной грудью и перестали жить в газовой камере», — сказал местный житель.

Вопрос об экологической ситуации в Омске при помощи видеосвязи с российским лидером поставил один из местных жителей.

Экологическая ситуация в Омске непростая, но власти работают над тем, чтобы улучшить качество жизни местного населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии.

Нет в городе гематолога, иммунолога, отоларинголога. Почему столько людей терпят неуважительное отношение к своему здоровью? Минздрав цинично отписывается от проблем… и т.д. по тексту». Как же повезло Томенко (губернатор Алтайского края Виктор Томенко .— прим. ИА REGNUM ), что Путин этот вопрос проглядел, и как не повезло жителям Рубцовска. А так глядишь, и на МРТ-аппарат нашлись бы деньги…» — иронизирует автор телеграм-канала «Алтайские крайности».

«А вот хороший вопрос из Рубцовска промелькнул на прямой линии. К сожалению, задан не был, но на трансляции засветился: « Почему в Рубцовске не оказывается полноценная медицинская помощь? В городе нет даже платного аппарата МРТ. На МРТ пациентов отправляют в Барнаул, за 300 км. В Горбольнице №2 стоит старый аппарат МСКТ, который за две минуты обследования дает почти годовое облучение. Нет современного рентген-аппарата.

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным промелькнул незаданный вопрос о серьёзных проблемах с оказанием медицинской помощи в Алтайском крае.

«У меня не так много времени для отдыха. У нас ведь как: посидят-посидят, да выпьют, а как выпьют — так споют. Я же русский человек, так что не отличаюсь от других», — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин не имеет много времени для отдыха, однако не отказывает себе в удовольствии спеть песни, когда отдыхает. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Путин: к 2024 году до 85% региональных трасс должны быть приведены к нормативному состоянию.

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что устройство мира примет «более благообразный характер», а отношения России и США нормализуются. Об этом российский лидер заявил 30 июня в ходе прямой линии.

Многим врачам не до конца понятно, как отреагируют антитела, полученные естественным способом, на саму вакцину.

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении поддержать «Единую Россию» во время выборов, которые пройдут в стране в сентябре.

Путин: метро в Челябинске будет стоить более 40 млрд рублей, и деньги на это есть. Это касается не только Челябинска.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о высоких ценах на отдых на российских курортах в ходе прямой линии 30 июня. Вопрос задала жительница Кирова.

О повышении цен на жильё в результате льготной ипотеки — «а что, нужно было это не делать»?

Таяние вечной мерзлоты может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям в северных регионах, заявил 30 июня президент России Владимир Путин.

«Для сведения: у меня ни дачи, ни дома в собственности нет…» — написал Устинов.

После жалобы глава Краснотурьинска приехал в гости к пенсионерке и рассказал ей, что её дом, как и район проживания, газифицируют только в 2023 году. В 2021 году будет сделан проект высокого давления по району, в 2022 году — будут проведены строительные работы, а в 2023 году проложат разводящие сети по муниципальной программе.

Пенсионерка пожаловалась Путину на то, что её жильё не подключено к газу. Култыгина добавила, что находящиеся рядом «дачи мэров» газифицированы. Президент ответил, что к дому пенсионерки обязаны провести газ.

К дому жительницы Краснотурьинска (Свердловская область) Светлане Култыгиной , пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину , подключат газ. Об этом сообщил глава города Александр Устинов в Instagram.

В результате перенесенной коронавирусной болезни у переболевшего также имеются антитела. Зачем их заставляют вакцинироваться санитарные врачи регионов?

Путин: льготная ипотека сыграла свою положительную роль, ею воспользовались 500 млн человек. Мы решили её продлить, подняв на половину процентного пункта.

В Тюменской области организована процессуальная проверка по факту жалобы жителей села Демьянка Уватского района на грабительские тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Вопрос об экологической ситуации в Омске горожане задали президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщили 30 июня в областном надзорном ведомстве.

15:37 30.06.2021

Жительница Липецка задала президенту РФ Владимиру Путину вопрос о его отношении к поражениям российских сборных по футболу и хоккею, сообщает ИА REGNUM.

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Об этом: «Не может остаться незамеченным»: Путин о поражениях российских спортсменов

15:39 30.06.2021 Путин о своей любимой эпохе в истории России: в нашей истории было много славных периодов.

15:39 30.06.2021 Дорогу в районе деревни Алексеевка Смоленской области увидел президент РФ Владимир Путин. Фотографию дороги показали в прямом эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным» 30 июня. Подробности в материале: Затопленную дорогу под Смоленском показали Путину

15:39 30.06.2021 Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Челябинска о строительстве метрополитена. Вопрос прозвучал 30 июня во время прямой линии. Подробности в материале: Путин ответил на вопрос из Челябинска о строительстве метрополитена

15:40 30.06.2021 Волонтёры, фиксирующие для программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» обращения жителей России, приняли фотоснимок из Таганрога (Ростовская область). Местные жители пожаловались на бездорожье. Об этом: Путину пожаловались на отсутствие дороги к школе в Таганроге

15:41 30.06.2021 Путин: главное — быть уверенным в курсе, которым ты движешься, и тогда можно идти, как ледокол.

15:41 30.06.2021 В России недоразвита туристическая инфраструктура. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. Об этом: Путин: в России очень мало вкладывали денег во внутренний туризм

15:42 30.06.2021 «Война и мир», Первый концерт Чайковского и «Колобок» — три произведения, которые наибольшим образом повлияли на Путина.

15:43 30.06.2021 «Где вы будете работать после отставки?» — «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть».

15:43 30.06.2021 В детстве Путин больше всего любил играть в прятки и в пятнашки.

15:45 30.06.2021 Путин посоветовал всем перечитать сказку «Колобок»: как только вы будете принимать за чистую правду льстивые речи, то рискуете быть съеденным.

15:45 30.06.2021 Восстанавливать Советский Союз невозможно, бессмысленно и нецелесообразно — Путин.

15:47 30.06.2021 Граждане России делают разумный выбор, предпочитая отдых внутри России, однако это, к сожалению, приводит к росту цен на курортах. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. Подробности в материале: Люди побаиваются ездить за границу, и правильно делают — Путин

15:47 30.06.2021 Путин: Наш главный золотой запас — люди. Наш многонациональный российский народ в высшей степени духовный.

15:48 30.06.2021 Прокуратура Ленинградской области начала проверку после жалобы пенсионерки из Петербурга на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Женщина рассказала, что из труб в деревне Староселье Выборгского района Ленобласти течет плохая вода или она вовсе отсутствует. О начале проверки 30 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Об этом: Прокуратура Ленобласти начала проверку после жалобы пенсионерки Путину

15:48 30.06.2021 В России к нормативному состоянию привели уже 85% федеральных магистралей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня во время ежегодной прямой линии. Во время мероприятия российскому лидеру продемонстрировали видеообращение жительницы города Лесосибирск Красноярского края, в котором была показана затопленная дорога. «Хотим обратиться к вам с просьбой решить данную проблему. Такая дорога проходит в наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога и неправильно установлена дренажная труба. Вода не уходит, поднимается с каждым днем. Машины проходят на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города. Но ответ по данной теме не был получен до сих пор», — рассказала автор обращения. Читайте подробнее: Путин: 85% федеральных трасс привели в нормативное состояние

15:49 30.06.2021 Перевод некоторых офисов крупных компаний в Сибирь даст определённые плюсы. Так считает кандидат экономических наук, доцент Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг. Напомним, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что некоторые офисы крупных компаний, которые работают в Сибири, можно перевести туда из Москвы — чтобы налоги поступали в местные бюджеты. «Для компаний, которые выступают в качестве арендаторов, — это более низкая арендная ставка; для собственников помещений — гарантированный доход; для бюджета — налог с прибыли, упрощенная система налогообложения, — отметила эксперт. — Но такой вариант переносов офисов несёт и свои риски». Об этом: Эксперт назвала плюсы и минусы перевода офисов крупных компаний в Сибирь

15:49 30.06.2021 Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что подчиняется российскому народу. Читайте подробнее: Путин: президент подчиняется народу России

15:50 30.06.2021 Будущий урожай изменит ситуацию с ценами. Об этом: Бизнесмен рассказал, когда «упадут» цены на овощи в РФ

15:51 30.06.2021 В ходе прямой линии президент ответил на 63 вопроса и 12 вопросов в блице.

15:51 30.06.2021 Реализация сертификатов о вакцинации о COVID-19 в обход самой процедуры является мошенничеством. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. «Мошенничество чистой воды. Есть статьи УК за мошенничество. Нужно, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Они знают об этом. Работают, ищут, будут привлекать к ответственности», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о мошенническом характере покупки сертификатов о вакцинации

15:51 30.06.2021 Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на хищение денежных средств жительницы Красноярска Любови Шенделевой, обратившейся на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Об этом сообщили в краевом ГУ МВД. Читайте подробнее: После сообщения красноярки на прямую линию возбуждено уголовное дело

15:52 30.06.2021 На прямой линии президента РФ 30 июня прозвучал вопрос от жителя Белгорода — если раньше однокомнатную квартиру можно было купить за 1,5 млн рублей, то за год стоимость увеличилась до 3,5 млн рублей. Читайте также: Житель Белгорода пожаловался Путину на рост стоимости жилья

15:52 30.06.2021 Во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» kremlin.ru.

15:54 30.06.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Вопросы жителей нашей области я запрошу у администрации президента, чтобы по возможности помочь всем обратившимся. Кроме того, по каждому обращению проконтролирую, чтобы люди получили конкретные и понятные ответы. Не должно быть отписок, люди должны почувствовать поддержку со стороны власти в решении своих проблем».

15:54 30.06.2021 Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос, что он будет делать после отставки. Читайте также: Путин ответил на вопрос, что будет делать после отставки

15:56 30.06.2021 Следственное управление СКР по Ленинградской области организовало доследственную проверку после жалобы пенсионерки на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на плохое водоснабжение в деревне Староселье Выборгского района Ленобласти. Читайте также: После жалобы Путину на воду в Ленобласти начали доследственную проверку

15:56 30.06.2021 Программа льготной ипотеки действительно привела к росту цен, но она и расширила доступность жилья для населения. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. Об этом: Программа льготной ипотеки была оправдана, несмотря на рост цен — Путин

16:00 30.06.2021 Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром №1, «Война и мир» и «Колобок» являются наиболее значимыми культурными произведениями для президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе прямой линии. «Это «Война и мир», первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром №1 и «Колобок». Я бы просил обратиться к этому произведению [«Колобок»] всех коллег, кто занимает высокое положение», — сказал Путин. Об этом: Путин посоветовал чиновникам помнить про сказку о колобке

16:01 30.06.2021 Антиковидные ограничения могут ужесточить. Об этом: Общий локдаун маловероятен, считают в Татарии

16:01 30.06.2021 В настоящее время курорты на территории России перегружены в связи с возросшим спросом на путешествия на фоне закрытия многих стран, что подталкивает цены на путешествия вверх. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Кирова, которая сравнила цены и услуги, которые туристы могут получить в России и в Турции, потратив одинаковую сумму. Подробности в материале: Путин объяснил высокие цены на отдых в России

16:03 30.06.2021 Президент РФ Владимир Путин испытывает трудности с немецким языком, поскольку уже утерял словарный запас. Об этом он заявил в ходе прямой линии. «Основная проблема в немецком — утрата словарного запаса. Это как с музыкальным инструментом — нужно каждый день практиковаться», — сказал Путин. Читайте также: Путин рассказал об уровне знания немецкого и английского языков

16:03 30.06.2021 Российским госслужащим не следует забывать народную сказку о Колобке. Об этом заявил президент России Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии. «Как только вы сочтёте за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — сказал Путин. Об этом: Путин напомнил чиновникам о судьбе Колобка

16:04 30.06.2021 Прокуратура Красноярского края проверяет информацию о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к посёлку Боровое в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве. Об этом: В Красноярском крае после жалобы Путину на дорогу проводится проверка

16:04 30.06.2021 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко негативно отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина, касающиеся Украины. Читайте подробнее: Глава МИД Украины отреагировал на заявление Путина о единстве народов

16:05 30.06.2021 У России было много знаменательных периодов в истории. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. «У нас было много славных периодов в истории России — и допетровских, и Петра I, который провёл реформы. В период Екатерины Великой были большие территориальные приобретения, а при Александре I Россия превратилась в супердержаву», — сказал Путин. Читайте также: Путин рассказал о любимых периодах в истории России

16:09 30.06.2021 «Мы постараемся сделать так, чтобы все обращения были услышаны», — подытожил Владимир Путин. Читайте также: 75 вопросов и обещания президента: как прошла «Прямая линия с Путиным»

16:09 30.06.2021 Более 5,2 млрд рублей льготных кредитов выдано в 2020 году малому и среднему бизнесу Брянской области, сообщили 30 июня в пресс-службе правительства региона. Так в администрации прокомментировали меры поддержки предпринимательства, вопрос о которых прозвучал в ходе прямой линии Владимира Путина. Об этом: В Брянской области выдали 5,2 млрд руб. кредитов малому и среднему бизнесу

16:10 30.06.2021 Президент РФ Владимир Путин не намерен работать после своего ухода с поста. Об этом он заявил в ходе прямой линии. «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — в шутку сказал Путин. Читайте также: Путин пообещал сидеть на печке после своей отставки

16:12 30.06.2021 Градус вопросов от жителей действительно растет, к телевизорам сегодня припали не только те, кто направил свои вопросы президенту, отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). «Представители власти, кто строил потемкинские деревни, сегодня тоже внимательно смотрели, боялись услышать правду. Многие проблемы после личного вмешательства президента, конечно, будут решены», — отметила парламентарий.

16:13 30.06.2021 Прямая линия с Владимиром Путиным moskva-putinu.ru

16:14 30.06.2021 Восстанавливать СССР на сегодняшний день бессмысленно и нецелесообразно в силу ряда причин. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. «Начну с грустного. Когда-то, увы, распалось наше общее отечество — СССР. Ядро этого государства — это историческая Россия, РФ — потеряла половину промышленного потенциала, половину экономики, примерно столько же населения и значительную часть территорий, причём важных и развитых, в которые историческая Россия столетиями вкладывала ресурсы. Восстанавливать СССР бессмысленно и даже нецелесообразно, имея в виду демографический процесс в некоторых республиках бывшего союза, и по ряду других причин. Что делать в самой России? Несмотря на все утраты, Россия остаётся по территории самой крупной территорией в мире. Россия, без сомнений, является кладовой различных минеральных ресурсов, и этим также надо воспользоваться. Но главный золотой запас — это люди. Говорю это не для красного словца, а потому что убеждён, что так оно и есть», — сказал Путин. Читайте также: Путин рассказал, когда Россия будет великой державой

16:14 30.06.2021 В восстановлении Советского Союза нет смысла, так президент Владимир Путин ответил на вопрос, какой он видит Россию, в ходе прямой линии 30 июня. «Восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, и даже нецелесообразно», — отметил Путин. Такие попытки, по его словам, грозят социальными проблемами и размыванием государствообразующего этнического ядра. Читайте подробнее: Путин: восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно

16:16 30.06.2021 Стартует предвыборная кампания, градус вопросов от жителей России на прямую линию растет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Читайте также: Вице-спикер Госдумы: Путин выступил гарантом стабильности

16:17 30.06.2021 Правоохранительные органы должны эффективней бороться с подделками справок о вакцинации и перенесённом COVID-19, используя для этого весь имеющийся у них арсенал средств, заявил Владимир Путин. Об этом: Путин призвал эффективней бороться с подделками справок по COVID-19

16:20 30.06.2021 Руководитель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов отметил значимость поставленной на прямой линии президентом России Владимиром Путиным задачи выйти на докризисный уровень безработицы. «В Курганской области на решение этих проблем заточена программа индивидуального социально-экономического развития. И решение в ней заложено очень правильное, на мой взгляд, через создание новых производств, строительство индустриальных парков, которых у нас будет семь. Это способ дать человеку удочку, которая будет обеспечивать его долгосрочно и надёжно «рыбкой» — достойной заработной платой», — поделился своим мнением общественник. Читайте подробнее: «Дать человеку удочку» — курганский общественник о прямой линии Путина

16:23 30.06.2021 Площадь орошаемых сельхозугодий к 2030 году планируют увеличить до 100 тысяч га в Башкирии. Об этом 30 июня сообщил глава региона Радий Хабиров в связи с вопросом, который поступил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от жительницы Уфы. Женщина поинтересовалась у президента, когда в засушливых районах будет развиваться система мелиорации. «В 2021 году в Башкортостане засеяли озимыми и яровыми культурами 2,5 млн гектаров площадей. Все мы видим, какое засушливое лето выдалось в этом году. На конец июня в связи с климатическими условиями пострадали 300 тысяч гектаров засеянных полей. Из них на 150 тысячах гектаров растения погибли полностью. Из-за засухи пострадали 33 района республики, особенно это касается районов Зауралья. Предполагаем, что в этом году урожай зерновых будет не больше 2 млн тонн при ожидаемых 5 млн тонн», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который отметил, что в республике нужно развивать мелиоративные системы. Читайте также: Глава Башкирии — аграрии получат господдержку на создание систем мелиорации

16:30 30.06.2021 Разъяснения, которые президент РФ Владимир Путин дал по вопросу вакцинации в ходе прямой линии 30 июня — очень важная поддержка в работе региональных властей. Так итоги прямой линии прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Читайте также: Дюмин: разъяснения президента по вакцинации — большая поддержка регионам

16:31 30.06.2021 В Челябинске метротрамвай запустят в 2024—2025 году. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил губернатор области Алексей Текслер. Читайте также: Челябинский губернатор назвал сроки запуска метротрамвая

16:32 30.06.2021 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за плохое выступление национальной команды на чемпионате Европы. Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии не исключил принятия кадровых решений по итогам анализа работы специалистов, готовивших футбольную и хокейную сборные к чемпионатам. Об этом: Черчесов признал свою ответственность за результат сборной на Евро-2020

16:33 30.06.2021 Курганская молодёжь оценила «Пушкинские карты», на которые людям в возрасте от 14 до 22 лет будут начислять три тысячи рублей для посещения выставок, театров, музеев и других учреждений культуры в любом регионе страны. Директор курганского Дома молодежи Марина Самойлова с радостью восприняла эту новость от главы государства. «У студентов не бывает лишних денег, а благодаря «Пушкинской карте» можно будет без ущерба личному бюджету побывать на премьерах спектаклей, концертах, выставках. В последнее время культурная жизнь в Курганской области оживает, уверена, что ребятам будет из чего выбрать. Главное, чтобы эпидемическая ситуация по коронавирусу позволяла», — прокомментировала Марина Самойлова сообщение Путина. Читайте также: «Культурная жизнь оживает» — курганская молодёжь о «Пушкинской карте»

16:33 30.06.2021 После заявления президента России Владимира Путина о бессмысленности встречи с украинским президентом Зеленским их прямое общение стало еще более необходимым, заявил 30 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина». По его словам, президента России неправильно информируют о ситуации на Украине, поэтому нужна личная встреча Путина и Зеленского. Читайте также: Нас не понимают — в Киеве отозвались на слова Путина о встрече с Зеленским

16:33 30.06.2021 Прокуратура организовала проверку после обращения жительницы Краснотурьинска (Свердловская область) Светланы Култыгиной к президенту России Владимиру Путину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона. Подробности в материале: Прокуратура начала проверку после жалобы уральской пенсионерки президенту

16:38 30.06.2021 Владимир Путин с ведущей Наилёй Аскер-Заде. kremlin.ru

16:48 30.06.2021 Тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий может вернуться на пост главного тренера сборной России. 50-летний специалист является одним из кандидатов, которых рассматривает в настоящее время РФС, сообщает «Бизнес Online». Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии не исключил принятия кадровых решений по итогам анализа работы специалистов, готовивших футбольную и хокейную сборные к чемпионатам. Об этом: Слуцкий может сменить Черчесова на посту тренера сборной России

16:56 30.06.2021 Председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв после выхода программы «Прямая линия с Владимир Путиным» подчеркнул, что президент РФ в очередной раз отметил — нет нерешаемых проблем, есть сложные решения. Глава государства 30 июня ответил на вопросы граждан в рамках традиционной прямой линии. По мнению спикера ЗС Сергея Грачёва, для власти недостаточно просто знать о существовании проблем. Власти всех уровней должны иметь механизмы и инструменты их решения. «Прямая линия с Владимиром Путиным» еще раз доказала, что диалог власти с обществом в конструктивном ключе всегда дает положительный эффект. Читайте подробнее: О прямой линии с Путиным — «нет нерешаемых проблем, есть сложные решения»

16:56 30.06.2021 Роскомнадзором с начала 2021 года заблокировано или удалено в общей сложности 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19, заявили в пресс-службе ведомства. Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что правоохранительным органам следует эффективней бороться с подделками справок о вакцинации и перенесённом коронавирусе. Читайте подробнее: Роскомнадзор заблокировал сайты с поддельными QR-кодами для доступа в кафе

16:57 30.06.2021 Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8−9 июля. Лечение он проходил амбулаторно. По данным минздрава Омской области, предложение о прохождении платной реабилитации было сделано ему в одной из частных медицинских организаций региона.

17:01 30.06.2021 Шесть прямых линий с жителями за последние четыре года провели власти Рязанской области. Об этом 30 июня сообщил губернатор Николай Любимов, комментируя призыв президента России главам субъектов расширять форматы взаимодействия с населением. Читайте подробнее: Рязанские власти провели шесть прямых эфиров с жителями

17:09 30.06.2021 Доследственную проверку организовали следственные органы по обращению на «Прямую линию с Владимиром Путиным» о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Алексеевка Смоленской области, сообщили 30 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 30 июня. Читайте подробнее: СК начал проверку из-за затопленной дороги под Смоленском

17:12 30.06.2021 Жительницу Краснотурьинска (Свердловская область) Светлану Култыгину, обратившуюся к президенту России Владимиру Путину, обеспечат дровами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона. Горожанка проживает в посёлке Медный рудник, где ещё в 2018 году жаловались Путину на проблемы с газификацией. Дом Култыгиной так и не подключили к газу, о чём пенсионерка рассказала президенту. Жильё газифицируют лишь в 2023 году, уже разрабатывается проектно-сметная документация на строительство газопровода в посёлке. А пока мэр Краснотурьинска Александр Устинов«предложил помощь в обеспечении дровами». Читайте подробнее: На Среднем Урале помогут дровами пенсионерке, пожаловавшейся Путину

17:14 30.06.2021 На прошедшей 30 июня прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прозвучали важные тезисы. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, руководитель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» и многодетный отец Вадим Савин. Об этом: На Урале оценили значимость прямой линии с Владимиром Путиным

17:33 30.06.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал «Прямую линию с президентом РФ». Об этом: Омский губернатор: президент видит все проблемные точки Омска

17:44 30.06.2021 После обращения жительницы города Лесосибирска Красноярского края на «Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным» проводится проверка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону. Об этом: СК проводит проверку после обращения жительницы Лесосибирска к Путину

18:02 30.06.2021 Во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин сумел понятно объяснить, почему в России ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Об этом 30 июня заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Несколько линий, которые были в этом послании очевидны, это актуальные вопросы. Прежде всего это вакцинация. И Путин поставил аккуратные и чёткие акценты, то, что сейчас делается, и то разнообразие, которое делается в регионах, — это всё делается в рамках закона, и никаких противоречий нет», — сказал эксперт. Читайте также: Политолог спрогнозировал рост популярности «Спутник V» после слов Путина

18:08 30.06.2021 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал итоги программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Главе государства от жителей России поступило почти 2 млн вопросов, в том числе и от жителей Оренбуржья. Глава региона отметил, что оренбуржцев интересуют приблизительно те же вопросы, что и жителей других регионов. Одной из первых и ключевых тем, поднятых на прямой линии с президентом, стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 и вакцинация. Владимир Путин отметил, что по федеральному законодательству главы регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию людей из группы риска. Денис Паслер подчеркнул, что эпидситуация в Оренбуржье стабильная, привито более 34% взрослого населения. По выполнению плана по вакцинации регион превышает среднероссийские показатели. «В регионе мы действуем гибко. Штаб оперативно принимает необходимые решения. Мы перестроили медицину в разгар пандемии и одними из первых «распаковали» бизнес после стабилизации ситуации. Сейчас стараемся также управлять ситуацией с распространением COVID-19. В Оренбуржье вакцинировано уже более 310 тысяч человек, планируем привить более 900 тысяч», — сказал губернатор. Подробности в материале: Паслер прокомментировал темы, поднятые на «Прямой линии с Путиным»

18:33 30.06.2021 В настоящее время цены на гостиницы даже не в туристических местах в России очень завышены, и объяснить это разумными экономическими факторами невозможно. Читайте также: Цены на российские курорты объяснили жадностью турбизнеса

18:39 30.06.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнит рекомендацию президента России Владимира Путина, высказанную в адрес глав регионов в ходе «Прямой линии», и будет отвечать на вопросы горожан в прямом эфире одной из городских телекомпаний. Об этом 30 июня сообщили в Смольном. Об этом: Беглов будет отвечать на звонки петербуржцев в прямом эфире

18:44 30.06.2021 Жительница Ярославля Светлана Чемезова, обратившаяся на прямую линию с Владимиром Путиным, сделала это из-за сложной жизненной ситуации. Об этом она рассказала журналистам. Женщина брала кредиты в микрофинансовых организациях, сейчас деньги по трём кредитам списывают приставы из небольшой зарплаты уборщицы. На жизнь почти не остаётся, приходится просить у друзей. Женщина сказала, что не обращалась в органы социальной защиты за помощью и не взыскивала алименты с отца ребёнка. Власти региона уже разыскали женщину и готовы оказать ей всю необходимую помощь, в том числе юридическую. Читайте также: «Три кредита плачу» — обратившаяся к Путину уборщица рассказала о жизни

18:54 30.06.2021 Дополнительные меры поддержки МСП, подразумевающие выдачу беззалоговых кредитов, могут подорвать банковскую систему? Читайте подробнее: Инвестбанкир объяснил, что будет с банковской системой от льготных кредитов

19:07 30.06.2021 В ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным «почти в каждом вопросе звучала боль простых людей», это означает, что России нужно срочно выходить из либерально-рыночного тупика, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Читайте подробнее: Зюганов: почти в каждом вопросе Путину звучала боль простых людей

19:10 30.06.2021 Введение в России такого новаторства, как кураторство над территориями заместителями главы правительства РФ, будет очень полезным для развития субъектов РФ. Оно будет способствовать ускорению решений по наиболее важным для регионов проблемам. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос, заданный ему в ходе «Прямой линии», о введении кураторства вице-премьеров подобно тому, как вице-премьер Юрий Трутнев курирует Дальний Восток. Читайте также: Кадыров одобрил идею Путина о кураторстве над регионами

19:32 30.06.2021 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по итогам прямой линии дал поручения профильным ведомствам региона. Читайте подробнее: Тамбовский губернатор: прямая линия полезна для принятия важных решений

19:33 30.06.2021 Прямую линию губернатор Тамбовской области Александр Никитин смотрел вместе со своими заместителями и руководителями профильных управлений. Фото: tambov.gov.ru

19:40 30.06.2021 Развитие внутреннего туризма является крайне важным как для граждан России, так и для регионов с туристическими центрами. Этот вопрос оказался особенно актуальным в период пандемии коронавируса, когда зарубежный туризм оказался в большинстве своем под запретом, а внутри страны цены на отдых значительно выросли. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина в ходе «Прямой линии» о повышении цен на отдых внутри страны и о перезагрузке туристической отрасли на Юге России. Об этом: Кадыров поддержал Путина в вопросе развития внутреннего туризма

19:49 30.06.2021 Залоговая система и высокая стоимость кредитов — разные вещи. О чем спросили президента Владимира Путина? Подробности в материале: Эксперты ждут изменений после слов Владимира Путина о кредитах для МСБ

19:53 30.06.2021 Президент РФ Владимир Путин ответил на все ключевые вопросы, беспокоящие людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам. Подробности в материале: Володин: «Прямая линия» задает планку для руководителей всех уровней

20:03 30.06.2021 Давление на людей и угрозы в связи с необходимостью вакцинации недопустимы, при этом кто-то должен взять на себя ответственность и за последствия вакцинации, которые до конца до сих пор не изучены, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте также: Толстой: кто-то должен взять на себя ответственность за вакцинацию

21:16 30.06.2021 Во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». kremlin.ru.

22:05 30.06.2021 Основные темы, прозвучавшие в ходе прямого общения президента России с её жителями, станут приоритетными направлениями работы правительства Пензенской области на ближайшую перспективу. Об этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил в среду, 30 июня. «Прямые линии — это, прежде всего, эффективный способ решения проблем граждан, которые озвучивают личную беду или затрагивают социально значимые темы. И действенный способ оперативной, адресной помощи. Конечно, если бы всегда бесперебойно работало муниципальное звено, о многих проблемах не пришлось бы сообщать на всю страну. Тем не менее это обязательный двусторонний канал связи представителей власти и населения», — подчеркнул Мельниченко. По его словам, совершенно очевидно, что тема коронавируса, к сожалению, продолжает оставаться в топе самых резонансных. И изменить ситуацию можно только путём активной и массовой вакцинации. «По поводу обязательности прививок от ковида для определённых категорий граждан — первым критерием должна стать эпидемиологическая ситуация в регионе. И президент сказал сегодня об этом. Решение в связи с обострением эпидобстановки принимает главный санитарный врач субъекта. Почему так? Потому что это особая сфера, где только специалисты смогут просчитать последствия», — пояснил Олег Мельниченко, отметив, никто не будет заставлять человека делать прививку.

22:39 30.06.2021 Вопрос из Карачаево-Черкесии по газификации во время прямой линии с Владимиром Путиным. moskva-putinu.ru

00:02 01.07.2021 В Тюменской области выяснили причины доплат за новое жильё и высокой стоимости коммунальных услуг у переселенцев из аварийных домов в селе Демьянка Уватского района. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: В Тюменской области прояснили ситуацию с шокирующей Путина платой за ЖКУ

00:57 01.07.2021 Жительнице тюменского села Абатское, которая на прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на невозможность трудоустроиться на протяжении четырёх лет, обещают постоянную работу. Об этом: Безработной тюменке по просьбе Путина предложат варианты трудоустройства

01:39 01.07.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор пояснил, почему переселенцам из аварийного жилья в селе Демьянка пришлось доплачивать крупные суммы при заселении в новые квартиры. Переселение происходило по договору мены, отметил глава региона. Об этом: Тюменский губернатор ответил на жалобу о плате при переселении из «авариек»

02:37 01.07.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил полностью отремонтировать здание начальной школы — детского сада №235, о которой говорила жительница Новокузнецка Елена Калинина во время «прямой линии» президента Владимира Путина. Об этом сообщает официальный телеграм — канал «Цивилёв. Live». Читайте подробнее: В школе Кузбасса, о которой рассказали Путину, начался ремонт

04:47 01.07.2021 Заявление президента РФ Владимира Путина об участии разведывательного самолета США в инциденте с эсминцем ВМС Британии у берегов Крыма отказалась комментировать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила 30 июня в ходе брифинга. Об этом: Псаки отказалась комментировать слова Путина об инциденте в Черном море

05:20 01.07.2021 С падением интереса к телевидению в целом упал интерес и к прямым линиям, даже если там основное действующее лицо — глава государства. Люди считают, что там поднимаются одни и те же вопросы, что это всё «лотерея», прокомментировал прошедшую 30 июня прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным политолог Андрей Данилов. Читайте подробнее: Президент — ответственное лицо, с которого надо спрашивать за жизнь: мнение

05:29 01.07.2021 На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня не прозвучало вопросов от Магаданской области, но они, безусловно, были. Губернатор Сергей Носов сказал, что после получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны. Об этом: Прямая линия с Путиным: проблемы колымчан не останутся без внимания

05:40 01.07.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя коронавирусную тему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 30 июня, отметил хорошие темпы вакцинации колымчан. Подробности в материале: К началу осени жителей Колымы планируют защитить от COVID-19

06:09 01.07.2021 В этом году из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Магаданскую область в общей сложности поступят почти 100 млн рублей. Подробности в материале: На поддержку предпринимательства Колыма получит почти 100 млн рублей

06:10 01.07.2021 В Югре предпринимателю, задавшему вопрос президенту России Владимиру Путину о дешёвых кредитах, окажут необходимую консультационную поддержку. Читайте подробнее: В Югре проконсультируют по кредитам бизнесмена, задавшего вопрос Путину

06:19 01.07.2021 Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках «Единой дальневосточной субсидии» дополнительно выделит финансирование на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры. Как сообщил после прямой линии президента РФ 30 июня глава ведомства Алексей Чекунков, деньги будут направлены в том числе на школу в селе Воздвиженка, коллектив которой обратился к Владимиру Путину. Читайте также: Минвостокразвития поможет Приморью построить школу в Воздвиженке

06:36 01.07.2021 В Приморье в разгаре дорожный ремонт — в этом году приведут в порядок в общей сложности 350 км дорог федерального, регионального и муниципального значения. Читайте подробнее: В Приморье отремонтируют 350 км дорог разного значения

07:13 01.07.2021 Прямая линия 2021. moskva-putinu.ruИА REGNUM

07:20 01.07.2021 «Прямую линию с Владимиром Путиным» прокомментировал в своём инстаграме губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, прямая линия с президентом — это «всегда большое событие для страны». Читайте также: Прямую линию с Путиным назвали большим событием для России

07:23 01.07.2021 Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что не оставит без внимания обращения жителей области, поступившие на прямую линию с президентом. Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводится с 2001 года. В этом году на нее поступило более двух миллионов обращений. В течение почти 4 часов Владимир Путин отвечал на самые разные вопросы. Они касались ситуации с распространением коронавирусной инфекции, вопросов внешней и внутренней политики, ЖКХ, социальной поддержки населения и других сфер жизни.

08:01 01.07.2021 Для того чтобы поднять зарплату сотрудникам «Забайкалпожспаса» (данное предприятие является региональным учреждением, осуществляющим функции гражданской обороны и пожарной безопасности в Забайкальском крае, прим. ИА REGNUM), которые накануне, 30 июня, пожаловались президенту России в ходе прямой линии на маленькие оклады, потребуется ежегодно изыскивать 252 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. Как пояснил губернатор региона Александр Осипов, данная проблема обсуждалось неоднократно. «Мы обращались по вопросу строительства недостающих 37 пожарных частей, которые край не может развернуть из-за отсутствия финансирования, хотя есть соответствующее поручение президента России. Как совершенно верно сказал глава государства: ввиду бюджетной необеспеченности мы стоим перед вопросом, когда целому ряду бюджетников, находящихся на переднем крае различного рода чрезвычайных ситуаций, а также экстренного реагирования, не можем платить достойную заработную плату. Это касается и врачей, и пожарных, и учителей, и лесопожарных, и представителей многих бюджетных сфер», — пояснил глава Забайкалья. Читайте также: Прямая линия: власти Забайкалья пояснили причину низкой зарплаты пожарных

08:11 01.07.2021 Свалку вблизи посёлка Селенгинск Кабанского района в Бурятии уберут в ближайшие дни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, региональный оператор направил дополнительную технику для сбора и транспортирования мусора. Об этом: Свалку в Бурятии уберут после обращения к Путину

08:16 01.07.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе проведённого 1 июля совещания поручил изыскать средства для повышения зарплаты сотрудникам «Забайкалпожспаса». Напомним, проблема была обозначена в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. По словам пожарных, недовольство вызвано существенной разницей в размерах оплаты сотрудникам федеральной структуры и краевых пожарных учреждений. Средняя заработная плата пожарных «Забайкалпожспаса» — 23,5 тысячи рублей, в то время как сотрудники пожарных частей МЧС начиная с 2020 года зарабатывают почти в два раза больше. Также известно, что порядка 1,1 тысячи сотрудников краевых пожарных формирований получают зарплату согласно минимальному размеру оплаты труда. Читайте также: Прямая линия с президентом: Забайкалье ищет деньги на зарплату пожарным

08:18 01.07.2021 Жители поселка Южный Урал Оренбургской области не смогли задать свой вопрос во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». В соцсетях инициативная группа сообщила, что весь день провела возле иловых полей в ожидании подключения к прямой линии. Однако вопрос по экологической теме в итоге был задан из Омска. «На нас, действительно, выходили корреспонденты прямой линии. Мы были подключены и ждали своей очереди. К сожалению, наш вопрос не удалось задать в прямом эфире. Но мы очень надеемся, что всё было не зря. Корреспондент, работающий с нами все эти дни, уверил, что раз вопрос наш выбрали, значит, он обязательно будет донесён и отработан», — отметили жители поселка. Читайте подробнее: Оренбуржцы не смогли задать вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

08:29 01.07.2021 Спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик прокомментировал итоги прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам председателя Заксобрания, среди широкого спектра вопросов к президенту внимание было уделено и объектам социальной инфраструктуры, строительству школ. «О необходимости строить новые школы, создавать современную образовательную среду президент говорил также в послании Федеральному собранию и в своем выступлении на съезде «Единой России», где была поставлена задача подготовить программу на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы, такие как в нашей Воздвиженке. В ходе прямой линии нам в регионах особенно важно было услышать, что на эти мероприятия деньги запланированы», — сказал Александр Ролик. Об этом: Особенно важно было услышать, что деньги на социнфраструктуру запланированы

08:30 01.07.2021 Следователи в Кабанском районе Бурятии организовали проверку по факту непринятия чиновниками мер по мусорной свалке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, проблему подняли в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: СК начал проверку после обращения к Путину из-за свалки в Бурятии

08:32 01.07.2021 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев взял под личный контроль обращение местной жительницы на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Жительница Дергачевского района обратилась с жалобой на то, что в их поселке не работает фельдшерско-акушерский пункт. После этого женщине якобы стали звонить чиновники с требованием отозвать свой вопрос. Читайте подробнее: После жалобы Путину саратовские власти узнали о неработающем ФАПе

08:52 01.07.2021 Газификация микрорайона Северный в городе Усть-Джегута, жительница которого обратилась на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, начнется в 2022 году. Согласно новому законодательству о «последней миле», этот процесс для жителей будет бесплатным. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, отвечая на вопрос жительницы республики. Подробности в материале: Темрезов ответил на вопрос, заданный жительницей Карачаево-Черкесии Путину

09:01 01.07.2021 Губернатор Приамурья Василий Орлов уверен, что практика кураторства регионов членами правительства РФ даёт хороший результат и позволяет оперативно решать насущные проблемы, об этом заявил глава области, комментируя прямую линию президента Владимира Путина, которая состоялась 30 июня. Читайте подробнее: Кураторство регионов членами правительства РФ даёт результат — Приамурье

09:03 01.07.2021 Пожарные из Мангута, дозвонившиеся Путину, довольны результатами встречи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Они рассказали, что обращались с жалобами на размер зарплаты весной 2021 года. Однако ответа от чиновников, ответственных за это, не получили. «Сегодня мы уже побывали на совещании, и могу сказать, что наш вопрос начал решаться», — рассказал Дмитрий Перфильев из «Забайкалпожспаса», известный теперь на всю страну. Осипов выразил надежду, что вопрос с финансированием зарплат пожарных решится благодаря вниманию президента. Цитата канала alisazabaikalom.

09:05 01.07.2021 Вопросы, заданные президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, актуальны и для Тувы. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «У нас также растут цены на продукты, не все в порядке с выплатой социальных пособий, некоторые школы находятся в аварийном состоянии, нужно наш регион газифицировать. Это то, что волнует жителей всей России», — написал он. Читайте подробнее: «У нас также растут цены» — глава Тувы о прямой линии с Путиным

09:10 01.07.2021 Глава Тувы Владислав Ховалыг возьмёт на вооружение проведение прямых линий для общения с жителями. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Глава Тувы будет проводить прямые линии по примеру президента

09:15 01.07.2021 На прямую линию президента России Владимира Путина поступило обращение от жителей Пензенской области о некачественной воде. Врио губернатора Олег Мельниченко прокомментировал данную проблему и пояснил, что модернизировать систему, которой не занимались долгие годы, за год или два невозможно. Читайте также: Врио главы Пензенской области прокомментировал жалобу Путину о воде

09:26 01.07.2021 Работа волонтёров в Тверской области была отмечена на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 30 июня. Ранее губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом в областном парламенте, отметил, что в Тверской области в 2020 году количество молодых людей, зарегистрированных в системе «Добровольцы России», увеличилось на 70% по сравнению с 2019 годом. Читайте подробнее: Тверских волонтёров отметили на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

09:32 01.07.2021 Глава Калмыкии Бату Хасиков готов провести прямую линию с жителями республики по примеру главы государства. Об этом он написал на своей странице в Instagram после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Глава Калмыкии готов провести прямую линию по примеру президента РФ

09:33 01.07.2021 Врио главы Дагестана Сергей Меликов выступил с обращением к жителям республики после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В нем он высказал призыв к гражданам принять участие в вакцинации. Отметив, что тема, которую как наиболее важную в данный момент для страны поднял президент, является актуальной и для Дагестана, Меликов еще раз напомнил, что нельзя подвергать себя риску, надо прислушаться к врачам, а не к сомнительным «экспертам». Об этом: Сергей Меликов обратился к дагестанцам с призывом к вакцинации

09:38 01.07.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв лично позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая рассказала президенту РФ Владимиру Путину об угрозах со стороны чиновников из-за её обращения на прямую линию. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Читайте подробнее: Глава Кузбасса связался с жительницей Новокузнецка после прямой линии

09:45 01.07.2021 Заявление президента России Владимира Путина во время прямой линии о том, что цены на морковь и ряд других продуктов в российских магазинах растут, потому что их завозят из-за границы, а своего урожая не хватило, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 июня в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Нас ожидают интересные выборы» — Путин объяснил, почему дорожает морковь

09:48 01.07.2021 Перевод офисов крупных компаний в Сибирь будет способствовать уменьшению миграции в Москву. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирсокго государственного университета экономики и управления Юлия Масалова. Подробности в материале: Перевод офисов компаний в Сибирь скажется на миграции в Москву — эксперт

09:53 01.07.2021 В Калмыкии проанализируют темы, поднятые в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков. Читайте также: В Калмыкии проанализируют темы, поднятые на прямой линии с Путиным

09:55 01.07.2021 В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, в рамках массовой вакцинации от коронавируса на 1 июля первым компонентом привито 365 356 человек, полный курс прошли 273 238 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Я по-прежнему считаю, что вакцинация должна носить добровольный характер. Вчера об этом еще раз заявил глава государства Владимир Владимирович Путин во время прямой линии с жителями», — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Читайте подробнее: Прямая линия: в Приангарье не будут вводить обязательную вакцинацию

09:58 01.07.2021 Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным стала поводом для появления множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 июля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Технические неполадки. Путин пытается слушать» — о прямой линии с Путиным

10:13 01.07.2021 Селекционеру Исраилу Мурзабекову из Ингушетии, который задал вопрос на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, будет оказана помощь. Власти региона рассмотрят вопрос о предоставлении ему надела земли для выращивания овец с целью проведения селекции. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Подробности в материале: Глава Ингушетии пообещал землю селекционеру после вопроса Путину

10:22 01.07.2021 Российское правительство в ближайшее время примет нормативные акты, которые облегчат подключение домовладений к газораспределительным сетям. Об этом вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, сообщил 1 июля журналистам. «Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной», — сказал Новак. Он пояснил, что граждане будут платить только за подведение газа к дому и установку оборудования. Заказать эту услугу можно будет по регулируемым государством ставкам. Подробности в материале: Новак: для подведения газа к дому предусмотрят регулируемые цены

10:38 01.07.2021 Президент Украины Владимир Зеленский попытался ответить на высказывания президента РФ Владимира Путина, касающиеся Украины. Читайте также: Зеленский отреагировал на слова Путина о едином народе России и Украины

10:49 01.07.2021 Все прозвучавшие на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным обращения будут проанализированы для принятия решений, заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам прямой линии главы государства 30 июня. Подробности в материале: Глава Адыгеи: живое общение с населением — отлаженная в регионе практика

10:59 01.07.2021 Власти Ленинградской области после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным объявили об увеличении суммы дополнительной субсидии жителям, которые проживают в области более одного года и готовятся газифицировать свои частные жилые дома. Об этом 1 июля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Читайте подробнее: В Ленобласти увеличили субсидии на газификацию частных жилых домов

11:00 01.07.2021 Президент Украины Владимир Зеленский назвал «устаревшим страхом» реакцию руководства России на интеграцию Украины в структуры НАТО. Читайте подробнее: Зеленский назвал «навязчивой идеей» реакцию РФ на интеграцию Украины в НАТО

11:01 01.07.2021 Прокуратура Карачаево-Черкесии организовала проверку после обращения жительницы города Усть-Джегута к президенту РФ Владимиру Путину. Её вопрос о дороговизне газификации частных домов в населенном пункте прозвучал в эфире прямой линии, и глава государства поручил местным властям разобраться в проблеме. Читайте также: Прокуратура проверит жалобу Путину жительницы Карачаево-Черкесии

11:05 01.07.2021 Власти Еврейской АО готовы включиться в работу и оказать содействие в решении вопросов, которые поступили от жителей региона на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 30 июня. Об этом: Прямая линия Путина зарекомендовала себя как открытый диалог — Еврейская АО

11:09 01.07.2021 В красноярских пабликах в соцсетях обсуждают видеообращение на «Прямую линию с Владимиром Путиным» от жителей «красноярской Венеции» — посёлка Борового города Лесосибирска. Они рассказали президенту о затопленной дороге. Красноярцы сделали вывод, что это дорожное полотно теперь точно приведут в порядок. Но обратят ли местные чиновники внимание на другие дороги края, находящиеся в неудовлетворительном состоянии? Читайте также: Красноярские чиновники «зачесались» — утонувшая дорога ославила губернатора

11:13 01.07.2021 Неоднозначные впечатления после просмотра прямой линии с президентом России Владимиром Путиным возникли у руководителя фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова. Как пояснил парламентарий корреспонденту ИА REGNUM, глава государства не должен заниматься ремонтом отдельно взятой школы и детсада: «С одной стороны, президент по-прежнему убедителен в амплуа отца нации и миротворца — кого надо пожурит, кого надо похвалит, какие-то проблемы решит. Людям это нравится. Но с другой стороны, все устойчивее ощущение того, что подобные подходы в государственном управлении архаичны и не решают тех многочисленных проблем, которые в нашей стране существуют. Ну не должен президент заниматься ремонтом отдельно взятой школы и детсада или проблемами загрязнения воздуха в конкретных населённых пунктах! Для этого созданы уполномоченные федеральные, региональные и муниципальные органы власти, и весь вопрос в том, почему они-то не занимаются теми вопросами, которыми должны? Где-то не хватает полномочий, где-то отсутствует политическая воля, а где-то попросту нет желания что-либо решать…» Об этом: Подходы нужно менять: депутат рассуждает о прямой линии президента России

11:19 01.07.2021 Морковь, упомянутая на «Прямой линии с Владимиром Путиным», в Красноярском крае за неделю подорожала на 5,22% (на 4,56 рубля) — до 91,97 рубля за килограмм. Об этом: Овощи взлетели в цене в Красноярском крае

11:42 01.07.2021 По мнению депутата Государственной думы Даниила Бессарабова («Единая Россия»), прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — это большой обстоятельный диалог на самые животрепещущие темы, актуальные для всех жителей страны. «Конечно же, людей интересовали самые острые социальные вопросы. Это и программа вакцинации, и материальная поддержка незащищенных слоев населения, выплаты, газификация, рост цен на продукты питания. Усилия государства, связанные с льготной ипотекой, были нивелированы безудержным ростом цен на жилье. Государство не умалчивает об этом, во время беседы президент обстоятельно рассказал о шагах, которые предпринимаются для решения этой проблемы», — подчеркнул Даниил Бессарабов.

11:55 01.07.2021 В Иркутской области обязательной вакцинации нет, но на встрече губернатора Приангарья Игоря Кобзева с региональными представителями Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» бизнес-сообщество вышло с инициативой организовать прививочную кампанию непосредственно на предприятиях. «Бизнес готов не только проводить все необходимые противоэпидемические мероприятия, но и предлагать сотрудникам добровольно вакцинироваться. Поддерживаем такие решения и предложим предприятиям удобные варианты организации прививочной кампании», — сказал на встрече Игорь Кобзев.

11:56 01.07.2021 Демонстрация прямой линии с Путиным 24 декабря 2001 года на Пушкинской площади в Москве. Kremlin.ru.

11:57 01.07.2021 На прямой линии с Владимиром Путиным было задано множество вопросов, касающихся самых разных сфер жизни, в том числе речь шла и о поддержке предпринимательства. Глава государства рассказал о механизмах льготного кредитования. Только в прошлом году предприниматели получили триллион рублей. Средства были выделены из бюджетных источников. В Иркутской области более 87 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодные налоговые поступления от бизнеса в консолидированный бюджет региона составляют более 9 млрд рублей (5,4% от объема налоговых доходов бюджета). Как подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в Приангарье действует комплексная система мер поддержки малого и среднего бизнеса в виде налоговых льгот, субсидий. Помощь организована и через институты развития бизнеса.

12:10 01.07.2021 После прямой линии с президентом глава КФХ в Самарской области Кирилл Ермоленко заявил, что на сегодняшний день РФ импортирует порядка 40% мяса крупного рогатого скота, ситуация с мелким — еще хуже. «Это мясо, конечно, менее популярно среди жителей РФ, чем курица или свинина, однако не стоит забывать, что на нашей территории проживает много мусульман, где блюда из баранины являются не только национальными, но и религиозными. Если ввести налог на любое животное, чье мясо попадает в пищу, это автоматически оберёт отрасль. Животноводство — одна из главных составных продовольственной безопасности. А производственная безопасность у нас не полная, многие продукты мы по-прежнему вынуждены завозить, и нам надо быть очень осторожными, чтобы не сломать существующую модель разведения. Ее, наоборот, необходимо всячески поддерживать. Отлично, что президент развеял все мифы относительно этой темы и успокоил аграриев», — отметил предприниматель.

12:11 01.07.2021 Вопрос о повышении зарплаты пожарным, на который обратил внимание президент во время прямой линии с россиянами, власти Забайкалья поднимали на федеральном уровне неоднократно в течение нескольких лет. Сейчас все участники сдвинувшегося с места процесса, от мангутских пожарных до губернатора Осипова, довольны тем, что благодаря Путину их наконец-то услышали федеральные ведомства. Краевое правительство держит руку на пульсе, прокуратура и финансовые ведомства проверяют ситуацию и ищут пути решения. Возможно, со временем удастся выработать некие механизмы по выравниванию зарплат тружеников местных бюджетов с федеральными. Цитата ZabKrai.

12:11 01.07.2021 Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что планирует пообщаться с жителями республики в ближайшее время. «Прямая линия президента Российской Федерации показывает, что это очень эффективный способ коммуникации руководителей с населением. Подобного рода прямые линии я лично провожу периодически. Буквально в ближайшее время у меня запланировано очередное такое общение с жителями региона. Мы и дальше будем развивать активно открытое общение посредством всех коммуникаций. В том числе и социальных сетей, СМИ, личного приема граждан, оперативно реагировать на любые вопросы, которые волнуют жителей», — сказал Олег Николаев.

12:46 01.07.2021 Президент России Владимир Путин во время прямой линии. kremlin.ru

13:04 01.07.2021 Одно из важных заявлений, сделанных 30 июня в ходе прямой линии с президентом — введение Пушкинской карты для молодежи. Государство ежегодно будет перечислять гражданам от 14 до 22 лет 3 тыс. руб. на посещение различных культурных мероприятий. Конечно, эта мера поддержит и сами учреждения культуры, доходы которых значительно снизились в период пандемии. Предполагается, что каждому участнику программы карта будет подарена. Однако пока нет никаких подробностей — как и где её получить.

13:16 01.07.2021 Глава ДНР Денис Пушилин заявил о поставках вакцин от COVID-19 в ДНР в течение нескольких недель. Об этом: Глава ДНР анонсировал поступление новой партии вакцины от COVID-19

13:35 01.07.2021 «В день, когда Путин был на прямой линии с гражданами страны, я тоже вел прием своих избирателей. Конечно, масштабы несравнимы, но тематика вопросов практически не отличается. Как и вектор обращений: люди считают, что «лучше сразу, без посредников, к главе государства или области», — заявил спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев.

14:04 01.07.2021 Прямая линия с Владимиром Путиным. moskva-putinu.ru

14:05 01.07.2021 Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел прием местной жительницы, обратившейся на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным 30 июня, и взял на личный контроль проверку её жалобы. Об этом: Прокурор Астраханской области встретился с женщиной, обратившейся к Путину

14:15 01.07.2021 «Безусловно, формат важен и для органов власти всех уровней. Прямая линия во многом «приземляет» власти, заставляет их внимательнее смотреть на проблемы, волнующие людей. В своей работе планирую использовать такой же формат обратной связи с жителями региона», — заявил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

14:24 01.07.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов провёл телефонный разговор с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Совместно они ищут механизм и источники увеличения минимальной зарплаты пожарных. Для справки. Всего в крае 31 000 бюджетников (каждый четвёртый) получают зарплату уровня МРОТ. Чтобы увеличить им жалование, нужно 10 млрд рублей, а это 20% от доходов краевого бюджета. Когда своих источников нет, губернатору приходится врубать на 200 Вт все свои лоббистские ресурсы и навыки. К счастью, делать это он умеет. Цитата alisazabaikalom.

14:35 01.07.2021 Затопленную дорогу в Красноярском крае, о которой стало известно в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 30 июня, приводят в порядок. Читайте подробнее: В Красноярском крае после прямой линии взялись за затопленную дорогу

14:45 01.07.2021 В Тамбовской области неизвестные совершили покушение на жителя Сосновского района. Активисты группы «Сосновка — не помойка!», протестующие против строительства мусорного полигона на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района, сообщили, что пострадавший — местный житель Роман Герасимов, накануне записавший обращение для «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Читайте также: Под Тамбовом совершено покушение на активиста, обратившегося к Путину

15:14 01.07.2021 Президент России Владимир Путин во время прямой линии. kremlin.ru

16:21 01.07.2021 В Новокузнецке родители учеников начальной школы — детского сада №235, о которой шла речь во время прямой линии с президентом, обсудили новый облик здания. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». «Сегодня министр образования Кузбасса Софья Балакирева провела встречу с учителями и родителями. Среди вопросов — выбор нового здания для обучения ребят на время ремонта, специальное оборудование для воспитанников с задержкой развития, проект ремонта и благоустройство прилегающей территории», — говорится в официальном сообщении. Об этом: Министр образования Кузбасса встретилась с родителями новокузнецкой школы

16:33 01.07.2021 В мэрии Новокузнецка после скандала со школой — детским садом №235 в отставку ушла руководитель управления опеки и попечительства администрации города Елена Гармашова. Эту должность заняла Светлана Леонова, сообщает «Сибдепо». Об этом: Руководитель опеки Новокузнецка отправлена в отставку — СМИ

17:17 01.07.2021 Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» kremlin.ru

17:20 01.07.2021 30 июня президент России Владимир Путин провёл традиционную прямую линию, во время которой жители страны задавали актуальные и волнующие их вопросы. Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что после получения информации из федерального центра все обращения жителей региона будут отработаны. Жители региона возмутились тем, что неужели главе области нужны прямые линии с президентом, чтобы узнать о насущных проблемах в области. Читайте также: «Зачем раз в год прямая линия и её отработка?» — самарцы о «фокусе» Азарова

17:37 01.07.2021 В Кемеровской области проводится доследственная проверка по обращению жительницы города Новокузнецка к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом сообщило региональное управление СКР. Читайте также: СКР начал проверку после обращения жительницы Кузбасса к президенту России

18:15 01.07.2021 Жительница Кирова задаёт о вопрос о дороговизне отдыха на российских курортах kremlin.ru

19:35 01.07.2021 Прокуратура Пензенской области организовала проверку после жалобы о плохом качестве питьевой воды, поступившей на прямую линию президента России Владимира Путина 30 июня 2021 года. В ведомстве заверяют, что при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

20:26 01.07.2021 Прокуратура Пензенской области организовала проверку после жалобы о плохом качестве питьевой воды, поступившей на прямую линию президента России Владимира Путина 30 июня 2021 года. В ведомстве заверяют, что при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Только вот пензенцев это мало успокаивает. Свои мнения по этому поводу они опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «Пенза live». Читайте подробнее: «В стране без пинка Путина ничего не работает» — пензенцы о жалобе Путину

21:01 01.07.2021 В преддверии прямой линии президента России Владимира Путина в социальных сетях появились несколько обращений жителей Марий Эл, основная часть которых так или иначе связана с проблемами водоснабжения. Во время прямой линии стало известно о выделении 34 млн рублей из резервного фонда правительства региона на решение проблем с водоснабжением — на строительство новых скважин и резервуаров в восьми населенных пунктах. Читайте также: «Хотим пить» — жители Марий Эл не достучались до Путина

21:21 01.07.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на призыв президента РФ Владимира Путина и принял решение проводить регулярные прямые линии с населением. Выбрать периодичность обратной связи с людьми глава региона предложил самим жителям Дона. Читайте подробнее: Ростовский губернатор попросил жителей определить график прямых линий

21:22 01.07.2021 Цитата из видео. Обращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. канал Natalia Vlasova

21:59 01.07.2021 В сети обсудили несогласие, которое выразил президент Украины Владимир Зеленский в связи со словами российского лидера Владимира Путина относительно единства народов России и Украины. Читайте также: «Зеленский докаркается, что над Радой триколор вывесят»

22:21 01.07.2021 Вопрос по экологии из Омска во время прямой линии с Владимиром Путиным. moskva-putinu.ru

22:58 01.07.2021 Ведущие программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» Екатерина Березовская и Наиля Аскер-Заде. kremlin.ru

02:09 02.07.2021 Губернатор Чукотки Роман Копин в Ростуризм направил предложения по развитию туризма в регионе для включения мероприятий в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Вопрос развития туризма в России был затронут 30 июня в ходе прямой линии президента Владимира Путина. Об этом: Глава Чукотки предложил увеличить «арктический» кешбэк для туристов

03:06 02.07.2021 Тревогу по поводу заявления президента России Владимира Путина об инциденте 23 июня с участием эсминца ВМС Британии Defender выразили читатели японского портала Yahoo News Japan 1 июля. Они оценили материал о прямой линии российского лидера, опубликованный 1 июля изданием Sankei Shimbun. Читайте также: Жителей Японии встревожили слова Путина об инциденте с эсминцем Британии

03:15 02.07.2021 В Приморье поддержка сельского хозяйства ведётся по нескольким направлениям. В 2021 году аграриям выдадут в общем 3,6 млрд рублей субсидий. Читайте подробнее: В Приморье выделят аграриям почти 4 млрд рублей

06:56 02.07.2021 Следствие продолжает проверку по обращению жительницы Красноярского края на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Подробности в материале: Названы причины затопления красноярской дороги, о которой рассказали Путину

07:03 02.07.2021 Заявление представителя УМВД по Тамбовской области о том, что полиция выясняет обстоятельства нападения на активиста, который записал видео для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою позицию 2 июля в социальной сети Facebook. Читайте также: «Майданный сценарий» — на обратившегося к президенту России мужчину напали

07:11 02.07.2021 Вопрос по кредитованию малого бизнеса во время прямой линии с Владимиром Путиным». kremlin.ru.

07:44 02.07.2021 По словам депутата Государственной думы РФ Ивана Лоора («Единая Россия»), бесплатное проведение газа от магистральной трубы до домовладений, о котором напомнил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, — долгожданное решение важной для Алтайского края проблемы. «Алтайский край газифицирован только на 16%. Из нескольких десятков сельских поселений, к которым проведена труба, только небольшая часть в полной мере пользуется голубым топливом. Причина — неподъемная, особенно для сельской местности, стоимость работ, выплачиваемая потенциальным потребителем за подведение газа к дому. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом, как далеко от трубы. Правительство уже сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений. Решение федеральных властей выведет жизнь российской деревни на качественно новый уровень», — подчеркнул Иван Лоор.

08:15 02.07.2021 Погода в Арктике — вопрос национальной безопасности. Климатическая повестка становится все шире, российские власти нацелены сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Минэкономразвития разработало стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года в рамках исполнения Парижского соглашения. Об этом говорил и Владимир Путин во время прямой линии. Президент отметил, что примерно 70% территории страны находится в северных широтах, и таяние вечной мерзлоты грозит очень серьезными социальным и экономическим последствиям для регионов АЗРФ в том числе. Чтобы минимизировать риски для северных территорий, власти заблаговременно взяли курс на повышение энергоэффективности экономики и сохранение лесов. Мурманской области эти вопросы касаются напрямую. Уже предпринимаемых мер явно недостаточно, особенно учитывая отсталость теплоэнергетического комплекса, который почти не модернизировался ещё с советских времён. Правильные акценты, которые Путин расставляет, говоря об арктической повестке, внушают надежду на своевременное решение ключевых проблем. Цитата канала polardozor.

08:15 02.07.2021 Техника начала работу на разросшейся свалке возле посёлка Селенгинск в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, подрядчики вывозят кучи мусора, которые лежат на дороге, в пределы самой свалки. Читайте также: Начались работы на свалке в Бурятии, о которой рассказали президенту

08:15 02.07.2021 Аномальная жара, которая царит этим летом в Курганской области, вызывает тревогу за будущий урожай. Об этом в ходе рабочей поездки в Зауралье сообщил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Основным противодействием засухе являются мелиорационные мероприятия, но их применение незначительно из-за высоких затрат. Кроме того, аграрии неохотно страхуют свой урожай. Подробности в материале: Уральский полпред в битве за урожай сделал акцент на мелиорации

08:32 02.07.2021 Центр обработки сообщений moskva-putinu.ru.

08:47 02.07.2021 Сергей Шмидт, доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета Иркутского государственного университета: «На прямой линии Путина стала очевидной высокая степень осведомленности президента в конкретных вопросах самых разных сфер. Глава государства говорил с людьми о том, что их волнует больше всего: социальная политика, образование, медицина и здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, внешняя политика. Путин легко оперировал цифрами и фактами в разных темах, что говорит о его серьезной подготовке к мероприятию».

09:19 02.07.2021 Каверина Олеся Александровна. Женщина сообщила президенту о ветхом состоянии дома на улице Улагашева. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск. moskva-putinu.ru.

10:06 02.07.2021 В Забайкальском крае реабилитационные мероприятия для пациентов после COVID-19 действуют с лета 2020 года. Вопрос о реабилитации был поднят на прямой линии c президентом страны Владимиром Путиным 30 июня. Об этом сообщается на официальном портале региона. Программа реабилитации, разработанная краевым минздравом, включает три этапа. «Первый этап проходит на базах тех медицинских организаций, где располагаются моностационары. Второй — на базе реабилитационных центров «Дарасун» и «Ямкун». Третий этап предусмотрен в тех медучреждениях, где открыты залы лечебной физкультуры и кинезитерапии», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

10:07 02.07.2021 По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова создана рабочая группа для проведения проверки начисления заработной платы работникам «Забайкалпожспас». Данная проверка пройдет в период со 2 по 15 июля.

10:30 02.07.2021 Вакцинация против COVID-19 продолжается на предприятиях Иркутской области. На сегодняшний день в регионе для увеличения охвата населения вакцинацией в медицинских организациях работают 113 выездных мобильных прививочных бригад. Они выезжают на предприятия, в садоводства и торговые центры. С начала прививочной кампании в садоводствах вакцинировано 1645 человек, на предприятиях — 20 217 человек, в ТЦ порядка 4500 человек. Напомним, во время прямой линии 30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация не должна быть принудительной. Однако руководители предприятий в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в трудовых коллективах проводят разъяснительную работу о необходимости иммунизации от корнавируса.

10:41 02.07.2021 Чиновников, угрожавших пенсионерке из Новокузнецка за обращение к президенту, пока не нашли. Известный кузбасский паблик сообщает, что губернатор Сергей Цивилев собирается уволить мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Но это неофициально. Как известно, уже уволена глава опеки Новокузнецка, но причины не называют. Ждем итогов проверок по факту воспрепятствования обращению к президенту и по признакам превышения полномочий. И, собственно, к истокам. Глава Кузбасса Цивилев заверил — детский сад отремонтируют полностью, а не только крышу. Цитата канала rosskandal.

10:59 02.07.2021 Прокуратура отреагировала на жалобу жительницы поселка Боровой в Красноярском крае, которой удалось дозвониться Владимиру Путину на прямую линию и сообщить, что местные власти не реагируют на затопление дороги к поселку. Президент пообещал, что дорогу отремонтируют и в дальнейшем муниципалитет будет содержать ее за свои средства. После этого на место выехала прокурорская бригада из Лесосибирска для съемки ролика с обещанием разобраться со всеми виновными. Ролик, правда, смонтировать качественно не удалось. Поэтому во вступлении к нему слышны слова одного из членов бригады: «Вот так вот, б***, дозвонились». Цитата каналаregionalny.

11:29 02.07.2021 Пенсионерка из Вельского района Архангельской области смогла вакцинироваться от COVID-19 только после обращения на прямую линию с президентом. Подробности в материале: Архангельская пенсионерка получила вакцину только после обращения к Путину

11:34 02.07.2021 Президент России Владимир Путин отвечает на вопрос. moskva-putinu.ru.

12:14 02.07.2021 По данным ВЦИОМ, выступление президента РФ Владимира Путина и его ответы на вопросы по прямой линии положительно оценили 68% жителей России. Подробности в материале: Почти 70% жителей РФ положительно оценили прямую линию с президентом

12:28 02.07.2021 Цитата из видео. Родители учеников рязанской школы №6 записали обращение к президенту.

12:33 02.07.2021 Пресс-конференция президента стала катализатором централизации, усиления контроля и, главное, настройки механизма газификации с выводом из процесса региональных властей. Гордиев узел противоречий и перетягивания одеяла во взаимодействии газовых операторов и регионалов решено разрубать. Для поиска решений со стороны федерального центра отряжен вице-премьер Новак, который уже заявил, что будет создан единый оператор или сеть региональных операторов для того, чтобы свести к минимуму фактор отсутствия и медлительности во взаимодействии между властями регионов и газовиками, снизить коррупционные риски. Цитата канала russica2.

12:40 02.07.2021 По данным ВЦИОМ, президент РФ Владимир Путин понимает реальную ситуацию в стране, считают 62% граждан. Читайте подробнее: Путин понимает реальную ситуацию в России, уверены 62% граждан

13:21 02.07.2021 Цитата из видео Жители Туапсе записали обращение к Владимиру Путину. Канал Живая Кубань.

13:34 02.07.2021 Президент РФ Владимир Путин «весьма положительно» оценивает прошедшую ранее прямую линию с населением страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент оценил весьма положительно», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков рассказал об оценке Путиным прямой линии

14:05 02.07.2021 Вопрос из пос. Демьянка Тюменской области по вопросу высоких тарифов ЖКХ во время прямой линии с Владимиром Путиным». moskva-putinu.ru.

14:08 02.07.2021 Официальный представитель МИД России Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце.

14:10 02.07.2021 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о страхе губернаторов перед Путиным во время прямых линий: «Действительно зачастую вопрос доходит до Президента и сразу начинаются эффективные действия. Как раз цель таких мероприятий — сделать так, чтобы эффективный действия начинались по умолчанию. На автомате. Чтобы эти действия возникали по мере возникновения проблем, и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт со своими губернаторами. Очень много глав регионов уже так или иначе наладили механизмы прямого общения с гражданами. Думаю, после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз количество этих губернаторов только увеличится».

14:12 02.07.2021 Морковь, упомянутая в ходе прямой линии с президентом, подорожала в Омске. Также взлетели в цене лук и картофель. Подробности в материале: Картофель, лук и морковь подорожали в Омске

14:31 02.07.2021 Прокурор Астраханской области Сергей Фрост ast-ombu.ru.

15:15 02.07.2021 Обращение по проблеме безработицы. kremlin.ru

15:27 02.07.2021 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на жителя села Березовка Сосновского района. Он входит в инициативную группу жителей района, выступающих против строительства мусорного полигона рядом с Сосновской, и участвовал в записи коллективного обращения для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Читайте также: В Тамбовской области возбуждено дело о нападении на активиста

16:35 02.07.2021 Ведущая программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» Екатерина Березовская. kremlin.ru

17:15 02.07.2021 Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с Оксаной Плужниковой, которая в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на то, что не может оформить выплаты на ребёнка. Бабушкин рассказал, что региональные власти прорабатывали вопрос ещё в середине июня и уже получили из федерального министерства основание для корректировки нормативно-правовых актов. Все заявления, поданные с 1 апреля, пересмотрят. Читайте подробнее: В Астраханской области решат проблему с выплатами на детей от 3 до 7 лет

17:36 02.07.2021 Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с астраханкой Екатериной Портновой, пожаловавшейся на прямую линию с президентом Владимиром Путиным на борьбу двух управляющих компаний в областном центре. Вопрос астраханки не попал в прямой эфир, но губернатор пообещал разобраться с её проблемой. Подробности в материале: Астраханский губернатор встретился с автором ещё одного обращения к Путину