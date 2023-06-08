Москва, 8 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет объявлена, когда придёт время. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 8 июня журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Представители СМИ спросили Пескова, действительно ли прямая линия пройдёт не раньше ноября–декабря, а также задали вопрос о сроках проведения президентских выборов. Выборы, ответил он, проводятся в соответствии с графиком, о них будет своевременно объявлено.

«По прямой линии также заявим по срокам. Как время придёт — мы проинформируем», — заверил представитель Кремля.

Он добавил, что подготовка к этому мероприятию потихоньку продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кремле допустили, что прямая линия будет совмещена в 2023 году с большой пресс-конференцией Путина. По словам Пескова, это «востребованные, популярные форматы». В последний раз прямая линия, в ходе которой глава Российского государства отвечал на вопросы граждан, проводилась 30 июня 2021 года. Эфир продлился 3 часа 44 минуты.