Москва, 7 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Киевский режим в какой-то момент направит свое «террористическое нутро» против своих же создателей, заявила 7 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Она напомнила, что так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями.

«Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это всё на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что нет никаких сомнений в том, что киевский режим не обернёт «своё террористическое нутро против своих же создателей».

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что потерпевший поражение в Артёмовске киевский режим перешёл к реализации террористических акций против мирного населения.

Самая масштабная из них за последнее время — подрыв Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по гидроэлектростанции, в результате чего разрушились «задвижки», вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Захарова ранее призвала ООН дать чёткий ответ по поводу того, что было сделано по ситуации с Каховской ГЭС за минувшие семь месяцев, когда Россия предупреждала о такой возможной диверсии Киева.

Она также отмечала, что ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного расследования и изучения.