Москва, 7 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного расследования и изучения. Такое мнение высказала 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Петр Ковалев/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Естественно, это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст — то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть действительно объектом всемирного изучения, исследования и расследования», — заявила она.

Дипломат добавила, что реакция западных стран во всех подобных ситуациях полностью предсказуема.

«Это бесконечное желание обвинить Россию во всём, что происходит, вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что западным режимам, которые за два часа сделали «вывод» о вине России в разрушении Каховской ГЭС, пора ответить на вопрос, заданный почти год назад, о том, кто взорвал «Северные потоки».

После очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.