Москва, 7 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Россия хочет услышать чёткий ответ от ООН по поводу того, что было сделано по ситуации с Каховской ГЭС за минувшие семь месяцев. Об этом заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что 21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с призывом принять все возможные меры для предотвращения преступления на Каховской ГЭС.

«Можно было бы услышать чёткий, внятный, прозрачный, не имеющий второго или третьего толкования ответ от Секретариата ООН, такой ответ, который не мог бы каким-то образом иметь иное прочтение, нежели именно прямой ответ: а что было сделано?» — поинтересовалась дипломат.

Она добавила, что если ничего не было сделано, то нужно констатировать этот факт: ничего не было сделано.

Захарова предположила, какие ответы могут быть у коллективного Запада на этот вопрос: международному сообществу направлялись письма генерального секретаря ООН, до киевского режима доводилась озабоченность генерального секретаря ООН, США направлялся призыв генерального секретаря ООН повлиять на власти Украины с целью недопущения подобного развития событий.

«Очень хочется услышать чёткий ответ, что Секретариат ООН сделал за семь месяцев, реагируя на настоятельный призыв постоянного представителя РФ при ООН», — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что в данном случае не может быть ситуации, при которой представители ООН ответили бы, что они якобы не в курсе и не обладают информацией, так как призыв был направлен официальным письмом, которое было распространено в Совете Безопасности и опубликовано на сайте.

Как передавало ИА Регнум, Захарова также заявила, что реакция западных стран на ситуацию с Каховской ГЭС полностью предсказуема.

«Это бесконечное желание обвинить Россию во всём, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения», — отметила она.

Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения гидроэлектростанции, вызванного обстрелами со стороны ВСУ. В результате полностью ушёл под воду населённый пункт Корсунка на левом берегу Днепра.

В окрестностях Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС, по предварительным данным, без вести пропали семь человек.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что из-за разрушения Каховской ГЭС сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины. Кроме этого, под удар попала рыбная отрасль. Фиксируется гибель мальков и взрослой рыбы. Отмечается, что рыба только отнерестилась, а значит, уже отложенная икра в Каховском водохранилище высохнет из-за резкого падения уровня воды.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте.