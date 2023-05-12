Москва, 12 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В 2023 году основой роста экономики России является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые активно производятся и сейчас. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад Банка России о денежно-кредитной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что «импульс» изменений в экономике, которые произошли весной 2022 года, предположительно, исчерпает себя в 2024 году. По информации издания, в 2022 году основой роста экономики России была загрузка мощностей промышленности.

«В 2023 году ею является потребительский спрос. В 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции — они активно производятся и сейчас», — говорится в публикации.

При этом рост 2024 года может стать уже результатом инвестактивности 2022–2023 годов, спонсированной федеральным бюджетом, говорится в материале.

«В прогнозе по факторам ликвидности на конец года, несмотря на дисбалансы бюджетных расходов и доходов зимой — весной 2023 года, Банк России ожидает структурного профицита ликвидности в банковской системе на уровне 2,5–3,1 трлн руб. и остатков на счетах расширенного правительства в ЦБ в 2,8–3 трлн рублей», — указывает издание.

Как передавало ИА REGNUM, с января по апрель 2023 года бюджет России получил 2,2 трлн рублей нефтегазовых доходов. Нефтегазовые доходы составили 2,2 трлн рублей и снизились на 52% год к году. сокращение показателя связано со снижением котировок на нефть и объёмов экспорта природного газа. По предварительной оценке, ненефтегазовые доходы страны увеличились на 5%, до 5,5 трлн рублей.

В конце апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро. Расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер, отметил заместитель министра.

По словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, экономика России будет расти быстрее, чем некоторые европейские экономики.

«Дело в том, что российская экономика пусть и не самая крупная экономика в мире, но всё же весьма крупная. Она имеет очень ёмкий внутренний рынок и, несмотря на те негативные процессы, которые происходили на протяжении последних 30 лет, сохранила некоторые остатки технологического потенциала в очень многих отраслях», — сказал Колганов.

Ранее Международный валютный фонд констатировал, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, объявленным Западом, чем тот рассчитывал. Так, в III и IV кварталах 2022 года экономика РФ начала восстанавливаться, и по итогам года спад составил 2,1%. В МВФ не исключают, что в 2023 году темпы роста российского ВВП будут на уровне 0,7%.