Песков переадресовал в ФСБ вопрос о массовом отравлении сидром
Москва, 6 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать массовое отравление сидром жителей некоторых регионов России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Журналисты поинтересовались у него, какие выводы можно сделать из этой истории.
«Тогда это к ФСБ», — заявил Песков.
Как передавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Удмуртии.
Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.
По предварительной информации, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.