Москва, 6 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать массовое отравление сидром жителей некоторых регионов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты поинтересовались у него, какие выводы можно сделать из этой истории.

«Тогда это к ФСБ», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем жителей Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также Удмуртии.

Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений в нескольких регионах страны.

По предварительной информации, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.