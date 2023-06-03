Москва, 3 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. США заранее предупредили Россию о своих новых мерах по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), поэтому заявление Белого дома о готовности к многосторонним переговорам по контролю над ядерными вооружениями. Об этом 3 июня сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Предупредили официально, правда сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий — из серии «вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет"», — рассказал Рябков.

Он подчеркнул, что принятое Россией решение о приостановке ДСНВ останется незыблемым, какие бы США не предпринимали контрмеры, в том числе ультиматумы. Москва готова вернуться к договору только, когда Вашингтон откажется от враждебной политики.

Рябков добавил, что продолжает действовать соглашение, подписанное США и СССР в 1988 году, об уведомлении о пусках баллистических ракет. Россия продолжает его соблюдать и уведомлять американскую сторону. В Москве надеются, что позволит избежать обострений.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не разрывает договор. Причиной для такого решения стала политика США, которые требуют от России выполнять все положения договора, но сами действуют, как им захочется.

2 июня 2023 года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Белый дом готов к многосторонним переговорам о контроле ядерных вооружений. Вашингтон хочет расширить количество сторон и обсуждать этот вопрос в том числе в формате пяти постоянных членов Совбеза ООН, куда, кроме РФ и США, входят Китай, Великобритания и Франция.