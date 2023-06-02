Вашингтон, 2 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Власти США предложат соблюдать установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ограничения до 2026 года, если Россия согласится также им следовать. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило агентство Reuters.

The White House Джейк Салливан

Авторы статьи отметили, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан может огласить предложение на выступлении в Ассоциации по контролю над вооружениями. Источник агентства сообщил, что он обозначит открытость Вашингтона в вопросе возобновления переговоров с Москвой, включая возможные новые условия соглашения. По данным Reuters, Салливан также может коснуться взаимодействия с Пекином, который расширяет ядерный потенциал.

«Когда политические отношения находятся на низком уровне, а напряжённость высока, мы считаем, что контроль над вооружениями является наиболее важным», — процитировало издание заявление знакомого с ситуацией источника.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а только приостанавливает участие страны в нём из-за политики США.

В свою очередь, Госдеп заявил, что Москва всё же обязана выполнять условия соглашения, поскольку якобы именно она «некорректно» заявила о своём решении. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США, которые также сообщили о намерении выйти из него.

В Кремле сложившуюся ситуацию назвали очень печальной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом последние остатки международно-правовой договорной базы «ускользают из-под ног», а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

Также в беседе с ИА Регнум политолог, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил, что в настоящее время назрела необходимость создавать новую, совершенно другую структуру стратегических ядерных сил.