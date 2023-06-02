Вашингтон, 2 июня, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Власти США предложат соблюдать установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ограничения до 2026 года, если Россия согласится также им следовать. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило агентство Reuters.

Reuters: США предложат придерживаться правил ДСНВ до 2026 года при согласии России
The White House
Джейк Салливан

Авторы статьи отметили, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан может огласить предложение на выступлении в Ассоциации по контролю над вооружениями. Источник агентства сообщил, что он обозначит открытость Вашингтона в вопросе возобновления переговоров с Москвой, включая возможные новые условия соглашения. По данным Reuters, Салливан также может коснуться взаимодействия с Пекином, который расширяет ядерный потенциал.

«Когда политические отношения находятся на низком уровне, а напряжённость высока, мы считаем, что контроль над вооружениями является наиболее важным», — процитировало издание заявление знакомого с ситуацией источника.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а только приостанавливает участие страны в нём из-за политики США.

В свою очередь, Госдеп заявил, что Москва всё же обязана выполнять условия соглашения, поскольку якобы именно она «некорректно» заявила о своём решении. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США, которые также сообщили о намерении выйти из него.

В Кремле сложившуюся ситуацию назвали очень печальной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом последние остатки международно-правовой договорной базы «ускользают из-под ног», а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

Также в беседе с ИА Регнум политолог, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил, что в настоящее время назрела необходимость создавать новую, совершенно другую структуру стратегических ядерных сил.