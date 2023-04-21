Москва, 19 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В администрации президента России с сожалением восприняли известие о намерении Соединённых Штатов Америки выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом 19 мая журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что тема контроля над вооружениями — важная тема не только для России и США, но и для всего мира.

«Можно только с сожалением констатировать, что серьёзных контактов не ведётся между Москвой и Вашингтоном. Последние остатки международно-правовой договорной базы ускользают из-под ног», ― отметил Песков.

Он добавил, что время сокращается, ситуация печальная. При чём ответственность за это пресс-секретарь главы государства возложил на Вашингтон.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая представители Республиканской партии в Сенате США внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также о укреплении ядерных сил государства.

Документ, в числе авторов которого Джим Риш, Том Коттон, Марко Рубио, Кевин Креймер и ряд других американских сенаторов, получил название «Нет новому договору об СНВ». Риш считает, что продление этого соглашения с Россией сковало действия США и никак не усилило безопасность Вашингтона, а также его союзников. Он подчеркнул, что США должны подготовиться к ситуации, в которой столкнутся с Китаем и Россией, являющимися ядерными противниками американской стороны.

В МИД ранее назвали условия, при которых Россия рассмотрит возможность возвращения к реализации ДСНВ. В первую очередь — при отказе США от враждебного курса. Также в список так называемых условий входит соблюдение Белым домом технической стороны договора.