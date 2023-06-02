Москва, 2 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. То, что США прекратили передавать России данные о своих вооружениях в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует понимать как их формальный ответ на то, что наша страна приостановила участие в этом договоре. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил политолог, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия приостановила участие в этом договоре и, соответственно, больше не передаёт данные американцам. Поэтому было бы странно, если бы они продолжали передавать их нам, — сказал Храмчихин. — Это их формальный ответ на наш тоже, в общем-то, формальный ход».

При этом эксперт заявил о том, что в настоящее время назрела необходимость создавать новую, совершенно другую структуру стратегических ядерных сил.

«Я уже много лет говорю о том, что нам надо выходить из всех договоров вообще и заканчивать эту ерунду навсегда, — сказал Храмчихин. — Смысла в них нет. Ситуация такова, что лучше обойтись без договоров. Чтобы они (США и НАТО. — Прим. ИА Регнум) не имели возможности нас контролировать. Собственно, умирающий сейчас СНВ-3 с чисто арифметической точки зрения выгоднее нам, нежели им, чтобы сохранить возможность инспекции на местах. Но не надо больше никаких инспекций. Нужно иметь совершенно другую структуру стратегических ядерных сил».

Прежняя, как пояснил политолог, «уже не имеет смысла».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующую новость распространил Госдепартамент США. Также Белый дом отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не собираются выдавать новые.

Комментируя такое решение Вашингтона, депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») констатировал, что США не первый год разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире в целях получения односторонних преимуществ. У России в такой ситуации не остаётся выбора.