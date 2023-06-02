Москва, 2 июня, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты на протяжении многих лет занимаются разрушением международной системы безопасности для получения односторонних преимуществ. Об этом 2 июня заявил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

«США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире в целях получения односторонних преимуществ. Нам выбора не оставляют. Раз не хотят сохранить общий щит, надо оттачивать меч!» — привели его слова РИА Новости.

Морозов уточнил, что в арсенале у России имеются «гиперзвук» и атомные двигатели, а также точность и неуязвимость её оружия. При этом депутат отметил, что при начале ядерной войны у России, по его словам, только два возможных варианта развития ситуации: выиграть её или не проиграть в ней.

«Американцы должны это накрепко усвоить», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня американские власти прекратили передавать России данные о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также США отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерены выдавать новые.

21 февраля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ.

В мае заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Он подчеркнул, что попытки западных стран заработать политические очки на данных о размерах своих ядерных потенциалов носят откровенно лицемерный характер. Также Рябков заявлял, что имеется гипотетическая возможность возобновления действия ДСНВ, реализация которой будет зависеть от США.