Москва, 28 марта, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день не имеет никаких контактов с Соединёнными Штатами по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 28 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведётся», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва согласится вернуться к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений только при условии, что США откажутся от своего враждебного курса.