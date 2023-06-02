Пхеньян, 2 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел КНДР выступило с резким осуждением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за осуждение им неудачной попытки запуска северокорейского военного спутника. Об этом 2 июня говорится в заявлении главы отдела международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, которое процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

JUSTIN LANE/EPA/TASS Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я решительно протестую против «заявления» Генерального секретаря ООН, осуждающего запуск военного разведывательного спутника, и расцениваю его ненадлежащее обращение как крайне несправедливое, несоразмерное вмешательство во внутренние дела, нарушающее естественные суверенные права государства — члена ООН», — отметил он.

Чо Чхоль Су уточнил, что у КНДР есть законное право на освоение космоса, в связи с чем северокорейская сторона считает такого рода заявление «продуктом враждебной по отношению к КНДР политики США и их сторонников».

Также представитель МИД Северной Кореи отметил, что Генсеку ООН стоит больше заниматься международными проблемами, а не вмешиваться в дела страны, которая реализует свои суверенные права.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Гутерриш осудил попытки Пхеньяна запустить военный спутник. Он отметил, что любой запуск с использованием технологий баллистических ракет является противоречащим резолюциям Совбеза ООН. Также генсек призвал КНДР к прекращению таких запусков и началу диалога для достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее японский телеканал NHK сообщил, что ракета или другие запущенные КНДР объекты не вышли в космос. Позднее в Пхеньяне признали, что при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя. Также северокорейские власти пообещали повторить пуск в ближайшее время.